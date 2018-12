Wirtschaftsexperten sind schlechterer Stimmung Auch Bundesbank senkt Wachstumsprognose für 2019 kräftig

Die Bundesbank beurteilt die Aussichten für die deutsche Wirtschaft deutlich negativer als noch im Juni. Aus heutiger Sicht würden für das Wirtschaftswachstum die Gefahren überwiegen, sagte Bundesbank-Präsident Jens Weidmann an diesem Freitag. Die Wirtschaft sei bereits stark ausgelastet und könne in den kommenden Jahren nur noch leicht zulegen.

Die Bundesbank erwartet für 2018 jetzt nur noch einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 1,5 Prozent. Im Juni hatte sie noch ein Plus von 2,0 Prozent geschätzt. Für 2019 senken sie ihre Wachstumserwartung um 0,3 Prozentpunkte auf 1,6 Prozent, ebenso hoch werde das Wachstum im Jahr 2020 sein. Für das Jahr 2021 gehen die Bundesbank-Experten von 1,5 Prozent aus.

Insgesamt erwartet die Bundesbank aber, das die deutsche Wirtschaft vorerst in einer Hochkonjunkturphase bleibt. Die demografische Entwicklung enge das künftige Wachstum jedoch ein. "Auf der Angebotsseite begrenzt sie den weiteren Anstieg der Erwerbstätigkeit und trägt so zu zunehmenden Engpässen am Arbeitsmarkt bei, auf der Nachfrageseite dämpft sie den Bedarf an Wohnraum und die Investitionsneigung der Unternehmen", sagte Weidmann.

Für Deutschland haben zuletzt eine Reihe von Wirtschaftsexperten ihre Wachstumsprognosen gesenkt. Darunter die Wirtschaftsinstitute Ifo, DIW und IfW, und die Europäische Zentralbank.