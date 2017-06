Bundestagsradar Diese Abgeordneten stimmten gegen die Autobahn-GmbH

Der Bundestag hat am Donnerstag ein umfangreiches Gesetzespaket beschlossen, das die Finanzbeziehungen zwischen Bund und Ländern in vielen Bereichen neu regelt. Ein Punkt war dabei besonders umstritten: die Pläne für eine sogeannte Autobahn-GmbH.

Mit dieser Infrastrukturgesellschaft will der Bund für mehr Effizienz in Planung, Bau und Betrieb der Autobahnen und Bundesstraßen sorgen. Die knapp 13.000 Autobahnkilometer sollen künftig zentral in Schuss gehalten werden. Die Länder geben dafür langjährige Zuständigkeiten an den Bund ab. Das soll Investitionen beschleunigen und dazu beitragen, überregionale Schwerpunkte besser durchzusetzen.

Kritiker hatten der Bundesregierung immer wieder vorgeworfen, mit der der neuen Gesellschaft werde eine Privatisierung der Autobahnen ermöglicht. Zwar verständigten sich Union und SPD daraufhin auf zusätzliche Privatisierungsschranken im Grundgesetz. Doch der Blick auf das Abstimmungsergebnis zeigt, dass dies längst nicht alle Abgeordneten überzeugen konnte.

Neben den Fraktionen von Linken und Grünen stimmten 32 SPD-Abgeordnete und zwei Unions-Vertreter gegen die Autobahn-GmbH. Unter ihnen war auch Bundestagspräsident Norber Lammert (CDU), der das ganze Gesetzespaket als "Entwicklung hin zum Zentralstaat" kritisiert hatte.

Wer stimmte sonst noch mit Nein? Wer enthielt sich?

Alle Antworten finden Sie hier im Bundestagsradar: