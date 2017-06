Frachttransporte Verkehrsminister Dobrindt will Güterzüge fördern

Nach den Riesenlastern will Verkehrsminister Dobrindt nun auch was für Güterzüge tun. Der Politiker kündigte an, die Nutzungsgebühren zu halbieren - und ein Forschungsprogramm zur Bahn-Modernisierung aufzulegen.