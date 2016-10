Visa-Stau auf dem Balkan Deutschlands gebrochenes Versprechen

Wenig Zeit? Am Textende gibt's eine Zusammenfassung.

Vor einem Jahr machte Besim Hasani genau das, was sich der deutsche Staat von Menschen wie ihm am meisten wünschte: Er packte seine Sachen, zog seinen ohnehin aussichtslosen Asylantrag zurück und ging mit Frau und Kind dorthin zurück, von wo er gekommen war, in das Kosovo.

Seiner Familie ersparte er Monate fruchtlosen Wartens, den in der Flüchtlingskrise überlasteten deutschen Behörden viel Arbeit. Besim Hasani, 37, gelernter Krankenpfleger, verließ Deutschland in der Überzeugung, dass er wiederkommen darf, sofern er sich an die Vorschriften hält.

Vor einem Jahr, Ende Oktober 2015, hat Deutschland das Asylrecht verschärft, um den Zuzug von Wirtschaftsflüchtlingen vom Balkan einzudämmen. Zugleich wurde aber der deutsche Arbeitsmarkt weiter geöffnet für Menschen vom Westbalkan. Wer wie Hasani schon als Asylbewerber in Deutschland angekommen war, aber aus freien Stücken wieder zurückging, gegen den wurde nicht die übliche mehrjährige Einreisesperre verhängt. Im Gegenteil, wer einen Job in Deutschland nachweisen konnte, sollte ein Arbeitsvisum bekommen. In Asylunterkünften wurden damals Informationsblätter ausgehängt. "Neue legale Wege zur Arbeit in Deutschland" stand darauf. Für Hasani hörte sich das an wie ein Versprechen.

Trotz Job kein Visum

Er hat nach seiner Rückkehr nach Pristina um einen Termin bei der Deutschen Botschaft gebeten. Nach mehreren Monaten Wartezeit konnte er dort seinen Arbeitsvertrag einreichen, ausgefertigt und unterschrieben von einem Pflegedienst in München. Er schickte auch eine Bestätigung der Arbeitsagentur, es bestünden "keine arbeitsmarktlichen Bedenken".

Nach Deutschland darf er dennoch nicht. Die Botschaft hat Hasanis Antrag abgelehnt.

Vor der deutschen Botschaft in Pristina stehen die Menschen tagein, tagaus in langen Schlagen. Aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine schriftliche Anfrage der Grünen im Bundestag geht hervor, dass allein die Wartezeit für einen Termin zur Abgabe der für eine Visumsbeantragung notwendigen Unterlagen in der Botschaft im Schnitt zwei Monate beträgt. Noch schwieriger ist die Lage in Serbien (2,5 Monate), Albanien (3 Monate) und Bosnien (3,5 Monate).

Dazu kommen lange Bearbeitungs- und Beantwortungszeiten von zwei Monaten oder mehr. Wer - wie der Krankenpfleger Hasani - Widerspruch gegen eine Ablehnung einreicht muss sich noch länger gedulden: Seit Juni wartet er auf eine Antwort auf seine förmliche Remonstration.

"Wir stoßen an unsichtbare Mauern"

"Das sind unhaltbare Zustände", sagt Brigitte Pothmer, arbeitsmarktpolitische Sprecherin der Grünen im Bundestag. Viele Innenpolitiker würden auf Abschreckung von Balkan-Migranten setzen, dabei seien sich Arbeitsmarktexperten aller Parteien einig: Deutschland brauche zusätzliche Arbeitskräfte, nach Prognosen der Bundesagentur für Arbeit sogar 2,3 Millionen bis 2030, rechnet Pothmer vor. Sie fordert: "Die restriktive Praxis muss gelockert werden, sonst können viele Arbeitgeber Stellen nicht besetzen".

"Wir stoßen an unsichtbare Mauern", sagt auch Christian Hofbrückl, 63. Der Unternehmer aus Niederbayern hat sich vor Jahren aus dem Geschäftsbetrieb zurückgezogen, zur Ruhe gesetzt hat er sich nicht. Er reist regelmäßig vom bayrischen Deggendorf ins rund tausend Kilometer weiter südöstlich gelegene Kosovo. Hofbrückl berät dort ehrenamtlich zwei Gemeinden beim Aufbau eines funktionierenden Abfallsystems. "Senior Expert Service" nennt sich das Programm, es wird unterstützt von der Bundesregierung.

Die Gemeinden haben ein Konzept entwickelt, mit dem sie sich um Fördermittel der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) bewerben. Drei junge Kosovaren sollen mit Hofbrückls Hilfe eine Ausbildung als Abfall- und Kreislauf-Experten in Deutschland machen und danach mit ihrem Know-how helfen, die wilden Müllkippen in ihrer Heimat zu ersetzen durch eine moderne Entsorgung.

Hilfe zur Selbsthilfe, das war die Idee. Hofbrückl hat für alle drei Männer Ausbildungsplätze organisiert, Bescheinigungen der Arbeitsagentur München und eine Bleibe. Bei der Beantragung des Visums musste er selbst sein Einkommen offenlegen, einen Steuerbescheid einreichen nebst "Verpflichtungserklärung". Das ist eine Art Bürgschaft: Hofbrückl muss nachweisen, dass er über genug Geld verfügt, um für den Aufenthalt der drei aufzukommen und im Zweifelsfall auch für die Kosten einer Abschiebung. "Mein Einkommen würde reichen, um eine ganze Busladung Menschen zurück in das Kosovo zu verfrachten", sagt Hofbrückl.

Besim Hasani wartet - und paukt Deutsch

Genutzt hat es nichts. Die Visa-Anträge wurden trotzdem abgelehnt. Es gebe Zweifel am Rückkehrwillen der drei. Hofbrückl hat daraufhin um ein Gespräch in der Botschaft gebeten, aber keinen Termin bekommen. Er wollte mit einem Mitarbeiterausweis der deutschen Entwicklungshilfeagentur GIZ auf das Botschaftsgelände gelangen. "Mit diesem Angeberausweis kommen Sie hier nicht rein", sei ihm an der Pforte ruppig beschieden worden, sagt Hofbrückl.

Das Auswärtige Amt in Berlin führt die langen Wartezeiten auf die große Zahl von Antragstellern im Kosovo zurück. Das Personal vor Ort sei bereits aufgestockt worden, allerdings habe man in Pristina zunächst einen "zusätzlichen Büro- und Schalterraum" schaffen müssen. "Weisungen zu einer restriktiven Vergabe oder ähnliches gibt es nicht", teilte ein Sprecher mit. Eine Anfrage an die Botschaft Pristina zu den abgelehnten Anträgen der drei Azubis und von Besim Hasani blieb unbeantwortet.

Der Krankenpfleger Hasani hofft unverdrossen, dass sein Einspruch Erfolg haben möge. Er nutzt die Wartezeit, um sein Deutsch zu verbessern beim Goethe-Institut in Pristina. Bei seinem Arbeitgeber in München aber wächst das Unverständnis über die Behörden. Zylfi Gashi ist Eigentümer des Pflegedienstes MediSun. Der Unternehmer stammt selbst aus dem Kosovo, lebt aber seit 1994 in Deutschland.

Er hat gesehen, wie sich Hasani in einem Asylbewerberheim mit Alten und geistig Kranken beschäftigte. Seitdem will Gashi ihn einstellen, "weil ich noch nicht viele Menschen gesehen habe, die so einfühlsam mit den Patienten umgehen". Den Unternehmer erbost aber, wie die deutschen Behörden mit seinem Wunschmitarbeiter verfahren.

Gashi sagt, er sei immer überzeugt gewesen: "Wenn es ein gerechtes Land gibt, dann Deutschland". Inzwischen habe er aber den Eindruck, er habe sich wohl getäuscht.

Zusammengefasst: Um in der Flüchtlingskrise Behörden zu entlasten, hat Deutschland 2015 das Asylrecht verschärft. Viele Asylbewerber vom Balkan kehrten damals freiwillig zurück in ihre Heimat. Sie vertrauten auf die Zusage, dass sie mit einem Arbeitsvertrag in der Tasche ein deutsches Arbeitsvisum bekommen würden. Doch die Visa-Stellen sind überlastet, vor allem im Kosovo bekommen viele trotz Job in Deutschland kein Visum.