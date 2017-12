Geldpolitik Bank of England belässt Leitzins bei 0,5 Prozent

Die britische Notenbank hat ihre Geldpolitik wie erwartet nicht verändert. Die Bank of England entschied am Donnerstag, den Schlüsselsatz zur Versorgung der Geldinstitute bei 0,5 Prozent zu belassen. Auch das Wertpapierkaufprogramm wurde nicht angetastet, wie die Bank of England am Donnerstag in London mitteilte. Bankvolkswirte hatten mit den Entscheidungen gerechnet.

Die Notenbank hatte den Leitzins Anfang November von dem historisch niedrige Wert von 0,25 Prozent auf das jetzt gültige Niveau gehievt - der erste Schritt nach oben seit zehn Jahren. Sie reagierte damit auf die ausufernde Inflation: Seit dem EU-Austrittsvotum vom Juni 2016 hat das Pfund deutlich abgewertet, was Importe verteuert und so die Preise anheizt.

Mittlerweile ist die Teuerungsrate mit 3,1 Prozent weit über die Zielmarke der Notenbank von zwei Prozent hinausgeschossen. Eine straffere Geldpolitik stärkt tendenziell die Währung und dämpft den Preisauftrieb.