Baukindergeld Der Unsinn mit der Obergrenze

Die an Unstimmigkeiten und Zwist reiche große Koalition hat ein weiteres Streitthema: das Baukindergeld. Dabei stand am Anfang ein Akt der Einigkeit. Finanzminister Olaf Scholz (SPD) und der fürs Bauen zuständige Innenminister Horst Seehofer (CSU) verständigten sich darauf, beim neuen Baukindergeld neben einer Einkommensbeschränkung auch eine Flächenobergrenze einzuziehen. Gefördert werden bei einer vierköpfigen Familie nur Häuser und Wohnungen bis zu 120 Quadratmeter. Für jedes weitere Kind gibt es 10 Quadratmeter mehr. Wer größer baut, bekommt nichts.

Einziger Zweck der Maßnahme ist, die Kosten der neuen Subvention zu begrenzen. Zwei Milliarden Euro will sich die große Koalition die Maßnahme in dieser Legislaturperiode kosten lassen, am Ende soll sie nicht mehr als 400 Millionen Euro im Jahr kosten.

Vielleicht war Seehofer wegen des schwelenden Dauerstreits mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) über die Flüchtlingspolitik nicht ganz bei der Sache, denn die Einigung mit Scholz überschreitet die Grenze zur Lachnummer. Der Finanzminister kann zufrieden sein, denn die Lösung hilft nur ihm - nämlich Geld zu sparen. Die Öffentlichkeit darf dagegen gespannt sein, wie der große Volksversteher aus Bayern den Kompromiss als Erfolg verkaufen will.

Miniförderung für Kleinsteinheiten

Denn was die beiden Minister dem Haushaltsausschuss vorlegen wollen, präsentiert sich als Miniförderung für Kleinsteinheiten. Zudem ist die Anhebung der Obergrenze um zehn Quadratmeter für jedes weitere Kind ein Witz. Solche Größenordnungen bei Kinderzimmern galten vielleicht einmal um die Jahrhundertwende als luxuriös, und zwar bei der vom 19. zum 20. Jahrhundert.

Kein Wunder also, dass der Chefhaushälter der Unionsfraktion Widerstand gegen den Beschluss seiner eigenen Regierung ankündigt. Er und seine Fraktionskollegen wollen, dass die Obergrenze fällt.

Die Posse wirft ein Schlaglicht auf eine der umstrittensten Maßnahmen im Koalitionsvertrag. Das Baukindergeld gilt unter Experten als wirkungsvolle Methode zur Geldvernichtung. Die Hoffnung, dass sich mehr Familien ein Eigenheim leisten können, dürfte sich kaum erfüllen. Stattdessen werden alle, die sowieso bauen wollen, die staatliche Zugabe dankbar mitnehmen.

Auch die Bauindustrie wird sich freuen. Sie kann jetzt problemlos die Preise erhöhen für Reihenhäuschen mit weniger als 120 Quadratmeter Wohnfläche. Wenn die Maßnahme überhaupt irgendeine Wirkung erzielt, dann vielleicht die, dass die Wohnungsgrößen auf dem Land schrumpfen.

Deshalb sollte nicht die Obergrenze fallen, sondern die ganze Maßnahme. Sie ist mit oder ohne Flächenobergrenze wirkungslos und teuer, mithin überflüssig. Die Politik war schon einmal weiter. Ende 2005 strich sie die Eigenheimzulage, mit der der Staat 20 Jahre lang den Bau von Eigenheimen subventioniert hatte, ersatzlos. Bleibt nur zu hoffen, dass der neue Unsinn von kürzerer Lebensdauer ist.