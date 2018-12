Teure Kraftstoffe Die Flusspegel steigen - aber wann fallen die Spritpreise?

Auf "Jadwiga" und "Kerrin" mussten die Rheinschiffer monatelang warten. Nun aber haben die beiden Tiefdruckgebiete den Flusskapitänen das ersehnte Geschenk mitgebracht: jede Menge Regen. Zwischen 80 und 120 Liter pro Quadratmeter sind von Sonntag bis Dienstag in Teilen des Schwarzwaldes, des Odenwaldes oder von Rheinland-Pfalz vom Himmel gekommen. Das ist weit mehr als im gesamten Monat November. Und je höher die Pegel des Rheins und anderer Flüsse steigen, desto mehr Öl, Benzin oder Diesel können die Binnenschiffer wieder durch das Land transportieren.

Eigentlich sollte das auch eine gute Nachricht für Autofahrer sein. Wochenlang haben sie gerade in Süddeutschland so teuer für ihren Kraftstoff bezahlen müssen wie seit Jahren nicht mehr - obgleich die Kurse an den globalen Rohölmärkten zeitweise um 25 Prozent einbrachen. Die Mineralölbranche begründete die Hochpreise an der Zapfsäule mit dem Niedrigwasser der Flüsse. Der Transport von Öl und Kraftstoffen mit Binnenschiffen sei stark eingeschränkt, erklärte ihr Verband. Daher müssten "marktwirtschaftliche Knappheitspreise" verlangt werden.

Wird der Sprit nun also endlich wieder billiger?

Tatsache ist, dass die Flüsse rapide anschwellen - allen voran der Rhein. Der Kauber Pegel am Mittelrhein nahe der Loreley etwa stieg zwischen Sonntag und Donnerstagmorgen Mittag von 40 auf 177 Zentimeter und soll sich laut Prognose noch weiter seinem langjährigen Mittelwert von 224 nähern. In Düsseldorf ging der Pegelstand von 39 auf 212 Zentimeter nach oben, in Iffezheim bei Baden-Baden von 65 bis auf 176.

"Die Lage hat sich deutlich entspannt: am Nieder-, Mittel- und Oberrhein", sagt Jens Schwanen, der Geschäftsführer des Bundesverbands der Deutschen Binnenschifffahrt. "Wir nähern uns normalen Verhältnissen an und sind jetzt wieder in der Lage, deutlich mehr Fracht mit einer Fahrt mitzunehmen." Denn mehr Ladung heißt mehr Tiefgang.

"Wenn es stimmen würde, dass niedrigere Pegelstände die Verursacher für die hohen Spritpreise waren", sagt Schwanen, "dann müssten sich die Tankstellenpreise jetzt schnell wieder normalisieren."

Bisher ist davon allerdings wenig zu sehen. Laut ADAC kostet der Liter SuperE10 zurzeit im Bundesdurchschnitt 1,470 Euro und Diesel 1,369 Euro. Das sind nur rund sechs Cent weniger als vor zwei Wochen, als die Flusspegel extrem niedrig waren - und der Diesel so teuer war wie seit fast sechs Jahren nicht mehr. Dabei kostete damals, Anfang 2013, ein Fass Brent-Rohöl 115 Dollar, heute nur noch 61 Dollar.

"Das Potenzial für Preissenkungen ist vorhanden"

Der ADAC fordert daher massive Preissenkungen. "Die Kraftstoffpreise sind trotz des Rückgangs in den vergangenen Tagen immer noch deutlich zu hoch - und das Potenzial für Preissenkungen ist vorhanden", sagt ein ADAC-Sprecher. "Dies gilt umso mehr, je schneller die Pegel jetzt steigen."

Doch die Ölkonzerne mauern. Es stimme, dass sich die Transportlage am Rhein deutlich verbessert habe, erklärt ein Sprecher des Mineralölwirtschaftsverbandes. Der daraus resultierende Preisvorteil sei aber "bereits weitergegeben worden". Und: "Wir sind weit entfernt von einer Normalisierung. Die Schiffe können noch immer nicht voll beladen werden, die Transportkosten sind höher als normal." So müssten weiterhin Tanklaster anstelle von Binnenschiffen Ölprodukte durch die Republik transportieren.

"Wir müssen damit rechnen, dass die Engpasssituation sich bis ins kommende Frühjahr hineinzieht", prophezeit der Verbandssprecher. "Der Rhein hat noch nicht seinen normalen Pegel erreicht."

Das allerdings könnte sich schon in den kommenden Tagen ändern. Denn "Kerrin" und "Jadwiga" haben zwei starke Nachfolgerinnen. Am Mittwoch erreichte Tief "Luana" die Bundesrepublik. Und am Wochenende soll Tief "Marielou" massenweise Regen bringen, gerade nach Südwestdeutschland. Bis zu 100 Liter pro Quadratmeter sagen die Meteorologen voraus.

Behalten die Forscher recht, braucht die Mineralöl-Lobby bald eine andere Erklärung für exorbitante Preise.