Medienbericht über BER-Baustelle TÜV findet angeblich weitere, bisher unbekannte Mängel

Die Fertigstellung des Berliner Hauptstadtflughafens BER droht sich nochmals erheblich zu verzögern, das berichtet der "Tagesspiegel".

Der Zeitung liegen ein aktueller Lagebericht für die oberste Bauaufsicht Brandenburgs und ein Statusbericht des TÜV Rheinland vor. Den Berichten zufolge gibt es demnach gravierende Defizite bei den technischen Systemen, vor allem erneut beim Brandschutz.

Vor Kurzem galt es noch als wahrscheinlich, dass der Hauptstadtflughafen im Herbst 2019 in Betrieb gehen kann. Doch nun seien die Feststellungen der Behörden laut "Tagesspiegel" teilweise so gravierend, dass der neue Terminplan erneut nicht eingehalten werden könne. Eine Eröffnung vor 2021 sei unwahrscheinlich.

Betroffen und nicht abnahmefähig sind nach den Dokumenten etwa die Entrauchungssteuerung, die Sprinkleranlagen, die Brandmeldeanlage, die elektroakustischen Notwarnsysteme und die Sicherheitsbeleuchtung.

In drei Wochen will Geschäftsführer Engelbert Lütke Daldrup bekannt geben, wann am Flughafen Berlin Brandenburg (BER) die ersten Passagiere einchecken können.