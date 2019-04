Initiative zu Enteignungen "Auch jemand mit 5000 Euro im Monat muss sich in Berlin fragen, wie lange er sich die Miete noch leisten kann"

Mit ihrer Initiative "Deutsche Wohnen und Co. enteignen" mischen Michael Prütz und Rouzbeh Taheri die Berliner Politik auf; am Samstag startet die Unterschriftenaktion. Was genau wollen die beiden?

Malte Ossowski/ Sven Simon/ imago images/ WDR Miet-Aktivist Michael Prütz