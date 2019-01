Berlin Stadtschloss fehlen noch 13 Millionen Euro

Die Spendensammler für den Wiederaufbau des Berliner Schlosses sehen sich kurz vor ihrem Ziel. "Es fehlen noch 13 Millionen Euro", sagte der Geschäftsführer der Fördervereins, Wilhelm von Boddien, am Dienstag in Berlin.

Damit hat der Förderverein tatsächlich schon einen Großteil der geplanten Summe aufgebracht. Für den umstrittenen Bau, in dem das Humboldt Forum vom Jahresende an schrittweise eröffnet werden soll, sind insgesamt 105 Millionen Euro an Spenden nötig.

Trotz der vielen Spenden gibt es auch eine Menge Menschen, die das Prestigeprojekt kritisch sehen. Viele finden es anmaßend bis kolonialistisch, dass in dem Schloss künftig Staatsempfänge stattfinden sollen - zwischen ethnologischen Sammlungen, die teils in und wegen der kolonialen Zeiten nach Berlin gekommen waren. Kommentatoren bezeichneten das Schloss unter anderem als "Neurose aus Beton" oder "Palast der Verlogenheit".

Den größten Teil der Baukosten von fast 600 Millionen Euro trägt der Bund. Das Humboldt Forum im Schloss ist als Kultur- und Museumszentrum konzipiert. Als Basis für die Spendensammler diente bisher die sogenannte Humboldt-Box direkt neben der Baustelle im Herzen Berlins.

Auch nach Erreichen des Spendenziels will der Förderverein weiter sammeln. Dann sollen Geldquellen gesucht werden, um 20 Statuen über den Portalen des Schlosses zu finanzieren. Die Kosten der etwa drei Meter hohen Figuren schätzte Boddien auf je bis zu 280.000 Euro, zusammen also gut fünf Millionen Euro.