Wenn am Sonntag die Wahllokale schließen, liegen nicht nur in den Berliner Parteizentralen die Nerven blank. Auch im Roten Rathaus der Hauptstadt dürfte Hochspannung herrschen. Denn parallel zur Stimmabgabe für den Bundestag können die zweieinhalb Millionen wahlberechtigten Berliner ihr Kreuz auf einem gesonderten Zettel machen. In dem Volksentscheid geht es um die Frage, ob der Senat sich dafür einsetzen soll, dass der Flughafen Tegel auch dann in Betrieb bleibt, wenn in Schönefeld die Bauarbeiten endlich abgeschlossen sind und der neue Flughafen BER an den Start gehen kann.

Eigentlich war das anders geplant: Tegel sollte schließen. Der jüngsten Umfrage von Infratest Dimap zufolge würden derzeit allerdings 55 Prozent für eine Offenhaltung stimmen und nur 39 Prozent dagegen. Einzige Hoffnung des Regierenden Bürgermeisters Michael Müller (SPD): Die Zahl der Befürworter einer Schließung steigt. Anfang Juli nämlich lag der Anteil der Stimmen für den Weiterbetrieb noch bei 83 Prozent.

Ungemütliche Zeiten

Sollte es tatsächlich soweit kommen, dürften ungemütliche Zeiten auf die rot-rot-grüne Koalition zukommen. Das fragile Bündnis um Müller genießt in der Stadt ohnehin nicht das beste Ansehen. Und auch wenn der Volksentscheid keine rechtlich bindende Wirkung hat - er ließe sich leicht als Misstrauensvotum der Bürger deuten.

Noch hält Müller die auseinanderstrebenden Kräfte einigermaßen zusammen. Doch eine Niederlage am Sonntag dürfte seine Autorität weiter schwächen und den Handlungsspielraum der Berliner Regierung einschränken.

Hinzu kommen die politischen Hypotheken aus der Vergangenheit: In Müllers Amtszeit als Bausenator fiel 2014 der Volksentscheid gegen die Bebauung des stillgelegten Flughafens Tempelhof. Dem Votum fielen tausende geplante Wohnungen zum Opfer, die den Mietmarkt beträchtlich entlastet hätten. Nun muss Müller für den BER werben, dessen Probleme die Sozialdemokraten als langjährige Regierungspartei mitverantworten. Auch die Koalitionspartner, die Linken und Grünen, haben es nicht leicht. Sie müssen den BER verteidigen, obwohl sie im vergangenen Herbst in der Opposition massiv gegen die Chaosbaustelle gewettert hatten.

Auftrieb bekäme dagegen die FDP und ihr Fraktionsvorsitzender Sebastian Czaja, der sich schon früh an die Spitze der Bewegung gesetzt hat. Schon das Zustandekommen des Volksentscheids mit rund 200.000 Unterschriften ist ein Erfolg für seine Partei. Nicht wenige Beobachter vermuten, dass die FDP diesem Thema ihren Wiedereinzug ins Berliner Abgeordnetenhaus verdankt. Die Aussicht auf politischen Erfolg hat auch noch andere Parteien angezogen. Die AfD etwa und Teile der Berliner CDU.

Jeder gegen jeden

Trotzdem lassen sich die Trennlinien zwischen Befürwortern und Gegnern eines Weiterbetriebs nicht so einfach ziehen. In der Bevölkerung ist "ja" oder "nein" nicht an die Präferenz für oder gegen eine Partei gebunden. Selbst unter den Anwohnern des Flughafens, die in der Einflugschneise leben und besonders vom Fluglärm betroffen sind, gibt es nicht wenige, die mit einem Airport mit reduziertem Flugbetrieb in der Nähe zufriedener wären, als mit einem, der weit entfernt am anderen Ende der Stadt liegt. Mit dem Argument der Erreichbarkeit warten Tegel-Aktivisten gerne auf, wenn sie die Vorteile eines Weiterbetriebs preisen.

Zentrales Argument ist aber die Kapazität des Hauptstadtflughafens BER: Tatsächlich reichen die 27 Millionen Passagiere, die dieser pro Jahr abfertigen kann, schon jetzt nicht mehr aus. Die Flughafengesellschaft FBB will die Kapazität zwar bis zum Jahr 2040 auf 55 Millionen Passagiere erweitern. Das würde aber mindestens 2,3 Milliarden Euro kosten und wäre damit teurer als eine Ertüchtigung Tegels, die nach Angaben des Berliner Senats eine Milliarde kostet.

Der Senat hält dagegen - und verweist auf die Menschen, die im Vertrauen auf die Tegel-Schließung im Norden Berlins in der Einflugschneise ein Haus gebaut oder gekauft haben. Bei einer Weiternutzung hätten die rund 300.000 Betroffenen Anspruch auf teure Schallschutzmaßnahmen. Auch die Möglichkeiten der Stadtentwicklung liefern aus seiner Sicht gute Argumente für eine Schließung Tegels. Denn die Fläche böte Platz für 9000 Wohnungen, eine Hochschule und einen Gewerbepark für Handwerksbetriebe und Start-ups.

Jahrelanger Stillstand

Ökonomen der landeseigenen Investitionsbank Berlin rechnen die Zukunftschancen für Berlin im Laufe der nächsten 20 Jahre auf rund 24.000 Arbeitsplätze hoch, wenn das Flughafengelände wie geplant entwickelt werden kann - plus 34.000 weitere in anderen Teilen der Stadt. Der Stadtkämmerer könnte dem Szenario zufolge mit 780 Millionen Euro an zusätzlichen Einnahmen rechnen.

Diese Pläne wären erst einmal Makulatur, wenn sich am Sonntag tatsächlich eine Mehrheit für den Weiterbetrieb von Tegel findet. Denn das Votum zu ignorieren, kann sich der Senat nicht leisten.

Aber auch die Befürworter eines Weiterbetriebs wären damit noch lange nicht am Ziel - wenn sie es überhaupt erreichen würden. Denn Berlin hatte sich seinerzeit mit Brandenburg und dem Bund in einem Staatsvertrag darauf festgelegt, dass die Betriebsgenehmigung für Tegel automatisch sechs Monate nach Inbetriebnahme des BER erlischt.

Formalrechtlich gesehen arbeitet der Flughafen sogar bereits seit 2004 ohne jede Betriebsgenehmigung. Dieser Zustand lässt sich nach Überzeugung von Juristen nicht mit einem Federstrich reparieren. Neben der Änderung komplizierter Raumordnungspläne wäre die Zustimmung Brandenburgs und des Bunds erforderlich - ein aussichtsloses Unterfangen. Außerdem würde eine Klagewelle das Projekt über Jahre hinaus blockieren.

Für die Zukunft von Tegel bliebe nach einem "Ja"-Votum nur noch die düsterste aller Prognosen übrig. Auf dem Flugfeld würde auf Jahre erst einmal nichts mehr passieren, wenn der BER eines Tages den Betrieb aufnimmt.