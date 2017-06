Mehr Beschäftigte im öffentlichen Dienst Der Staat stellt ein

Im öffentlichen Dienst ist die Zahl der Beschäftigten in Deutschland im vergangenen Jahr um rund ein Prozent oder 43.600 Mitarbeiter gestiegen. Damit arbeiteten Mitte 2016 rund 4,7 Millionen Menschen bei Bund, Ländern, Gemeinden oder den Sozialversicherungen, wie das Statistische Bundesamt mitteilte.

Im Jahr 2008 wurde mit 4,51 Millionen Staatsbediensteten ein Rekordtief erreicht. Seither nimmt die Beschäftigung wieder zu und liegt nun auf dem Niveau von 2004. 36 Prozent hatten ein Beamtenverhältnis oder waren als Richter tätig, die Angestellten machten knapp zwei Drittel (61 Prozent) aller Arbeitnehmer aus, die restlichen drei Prozent sind Berufs- und Zeitsoldaten.

Besonders kräftig nahm die Zahl der Mitarbeiter im sozialen Bereich zu, die um 22.200 oder 2,9 Prozent kletterte. "Ein Drittel dieses Anstiegs ist auf den anhaltenden Personalzuwachs bei kommunalen Kindertageseinrichtungen zurückzuführen", erklärten die Statistiker. Binnen zehn Jahren erhöhte sich die Zahl der Erzieherinnen und Erzieher um 73.700 oder 56 Prozent.

Am deutlichsten fiel die Steigerung beim Personal für soziale Leistungen in den Kommunen aus, mit einem Zuwachs von 31 Prozent. Das sind 7000 Beschäftigte mehr als noch vor Jahresfrist. In diese Sparte fallen beispielsweise auch Hilfen für Asylbewerber. Insgesamt waren in dem Bereich 2016 gut 20.000 Menschen mehr beschäftigt als noch im Vorjahr.

Mit 1,5 Prozent weniger deutlich fiel der Anstieg im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung aus, zu dem unter anderem Polizei und Feuerwehr gehören. Das Personal an Hochschulen und Hochschulkliniken stieg um 1,6 Prozent.