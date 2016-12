Schutzlos im Berg

Bislang jedenfalls funktioniert es nicht. Das zeigt sich wenige Kilometer von Potosís Friedhof entfernt in einem Berg, dessen Äußeres aus ockerfarbenem Geröll wenig über die Schätze im Inneren verrät: Im Cerro Rico ließen die spanischen Eroberer seit 1545 genug Silber abbauen, um über Jahrhunderte die Dekadenz der heimischen Krone mitzufinanzieren. In einem grausamen Rotationsprinzip mussten indigene Zwangsarbeiter und später auch afrikanische Sklaven monatelang unter Tage schuften. Schätzungen zufolge starben bis zu acht Millionen Menschen im Berg.

Bis heute arbeiten hier Menschen, auch sehr junge. Einer von ihnen ist Armando, ein vergnügter, selbstbewusster 16-Jähriger. Wie viele Altersgenossen träumt er von einer Zukunft als Fußballspieler. Noch aber ist Armando Bergmann wie sein Vater Pastor.

Der Weg an den Arbeitsplatz der beiden ist beängstigend: Die Stollen sind über weite Strecken ohne Abstützung in den Fels getrieben und so niedrig, dass die Bergleute gebückt gehen müssen. Frische Luft gelangt nur über einfache Leitungen ins Innere. Kurzfristig drohen hier Stolleneinstürze und verspätet explodierende Dynamitladungen, langfristig vor allem die Staublunge, an der viele Bergleute schon in jungen Jahren erkranken.

Video: Der Bergjunge

Armando arbeitet im Berg, seitdem er elf ist. "In der Mine verdient man am meisten", sagt er. Zu dritt schieben sie Loren voller Gestein, bergauf und bergab ins Freie. Pro Lore bekommt Armando mindestens 20 Bolivianos, an guten Tagen schafft er 20 Stück. Mit dem Geld unterstützt er die siebenköpfige Familie. "Was fehlt, kaufe ich."

Armando hat gehört, dass andere Länder Bolivien wegen des neuen Gesetzes kritisieren. "Sie wissen nicht, wie das Leben hier ist", glaubt er. Sein Zuhause ist ein zweistöckiger Ziegelbau in Sichtweite des Cerro Rico, zwei Zimmer, verbunden durch eine Holzleiter. Das Erdgeschoss besteht aus wenig mehr als zwei Betten. Hier erzählt Vater Pastor, ein 42-Jähriger mit müden roten Augen, dass er inzwischen manchmal seine Lunge spüre. Dennoch war er nicht dagegen, dass Armando seinem Beispiel folgt. "Man muss sich von Kindheit an daran gewöhnen, zu arbeiten."

Doch darf das unter solchen Bedingungen geschehen? Die Antwort ist eigentlich auch in Bolivien ein klares Nein. Gesetz 548 zählt zahlreiche Tätigkeiten auf, die für Kinder und Jugendliche untersagt sind - auch den Bergbau. Laut Artikel 129 müssen zudem alle Arbeitsverhältnisse von Unter-14-Jährigen durch spezielle Ombudsstellen für Kinder und Jugendliche genehmigt werden. Auch eine medizinische Untersuchung ist vorgeschrieben.

Doch ein Treffen mit dem Koordinator der Ombudsstellen von Potosí fällt ernüchternd aus. Carlos Gómez ist zum vereinbarten Zeitpunkt erst nicht im Büro, stattdessen bietet seine Vorgesetzte einen Gesprächstermin an, zu dem sie dann ebenfalls nicht erscheint. Schließlich kommt Gómez doch noch, ein nervös wirkender Mann in Lederjacke.

Gómez berichtet, man habe in jüngster Zeit einige Minderjährige an unerlaubten Arbeitsplätzen aufgestöbert, vor allem in Chinarestaurants. Von den im Gesetz vorgesehenen Genehmigungen seien im vergangenen Trimester drei erteilt worden - in einer Stadt mit rund 200.000 Einwohnern.

Gab es auch medizinische Untersuchungen? Diese Vorgabe scheint Gómez nicht zu kennen. Nachdem ihm der entsprechende Abschnitt im Gesetzestext gezeigt wurde, versichert er, die Untersuchungen werde man künftig machen. Für seine Wissenslücken hat Gómez immerhin eine Erklärung: Er sei erst seit zwei Monaten im Amt.

Der im Gesetz versprochene Schutz ist bislang kaum mehr als ein Versprechen - und das nicht nur in Potosí. Marco Antonio Gira war früher selbst Ombudsmann in La Paz. Heute sagt der Anwalt, die Ombudsstellen hätten gleich drei große Probleme: "Mangelnde Kontinuität beim Personal, politische Einflussnahme und einen Mangel an Ressourcen."