Brandbrief an Brüssel Schäuble widersetzt sich EU-Investitionsidee

Europas Staaten haben teils hohe Defizite und Schulden. Daher will die EU-Kommission mit höheren Investitionen gegensteuern - durch Länder mit finanzpolitischem Spielraum wie etwa Deutschland. Dagegen wendet sich nun Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble. Er hat sich einem Zeitungsbericht zufolge in einem Brief an die EU-Kommission gegen die Forderungen gewandt, mit höheren Ausgaben das Wirtschaftswachstum in Europa anzukurbeln.

In dem Brief nennen Schäubles Beamte nach Angaben der "Welt am Sonntag" die Vorschläge der Kommission "ökonomisch nicht überzeugend". Die Eurozone als Ganzes sei noch immer deutlich im Defizit, und der Schuldenstand stabilisiere sich gerade auf sehr hohem Niveau. Statt weiterer Ausgaben seien weitere Einsparungen die Garantie, um die Eurozone dauerhaft zu stabilisieren.

Kontraproduktiv sei es, wenn die Haushaltsausgaben der gesamten Eurozone nur als zusammengenommener Wert betrachtet würden, bevor überhaupt die Konsultationen zu den größten Herausforderungen in und mit den Mitgliedstaaten begonnen hätten, zitiert das Blatt aus dem Schreiben. "Der jetzige Prozess und die Agenda reflektieren die falschen Prioritäten."

Schäuble wirft der Kommission demnach vor, dass ihre Empfehlungen "von der Notwendigkeit ablenken, sich auf einen tragbaren Schuldenstand und Wachstumsstrategien in allen Staaten zu konzentrieren". Höhere Ausgaben in ein oder zwei Ländern würden nicht die strukturellen Probleme und Finanzrisiken in den anderen Ländern lösen. Notwendig sei eine Politik, die sich auf stabile Finanzen und Strukturreformen konzentriere.

Ein Sprecher des Ministeriums sagte, man äußere sich nicht zu interner Kommunikation. Am Freitag hatte Schäuble der Brüsseler Behörde in dieser Sache bereits vorgeworfen, ihre Kompetenzen zu überschreiten und damit gegen europäisches Recht zu verstoßen.