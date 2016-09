Flughäfen, Kraftwerke, Straßen Brasilien plant Privatisierungsoffensive

Im Kampf gegen die Rezession legt Brasilien ein milliardenschweres Privatisierungsprogramm auf. "Wir müssen uns der Privatwirtschaft zuwenden, weil der Staat nicht alles machen kann", sagte Staatspräsident Michel Temer vor seinen Ministern. So will die Regierung die Flughäfen in Porto Alegre, Salvador, Fortaleza und Florianópolis teilprivatisieren, genauso wie große Getreide- und Benzin-Umschlagplätze.

Ferner können Investoren bieten für den Betrieb von großen Überlandstraßen, Wasserkraftwerken und von bisher staatlichen Firmen wie dem Abwasserentsorger in Rio de Janeiro. Damit will Brasilien 24 Milliarden Dollar erlösen, elf Milliarden davon allein aus dem Öl- und Gassektor. Zudem steht die Privatisierung von sechs Netzverteilern des staatlichen Energiekonzerns Eletrobras an.

Brasilien steckt seit zwei Jahren in einem tiefen Konjunkturtal. Auch im zweiten Quartal schrumpfte die Wirtschaft. Der neue Präsident und seine Mitte-rechts-Regierung genießen an den Finanzmärkten und unter Ökonomen mehr Vertrauen als die Regierung der wegen angeblicher Bilanztricks des Amtes enthobenen Ex-Präsidentin Dilma Rousseff, die die staatlichen Ausgaben stark ausgeweitet hatte. Geplant ist, dass bei allen 25 zur Ausschreibung anstehenden Großprojekten Investoren mindestens 20 Prozent der Anteile übernehmen können.

Temer, der nach der Amtsenthebung von Dilma Rousseff erst Ende August als Präsident vereidigt wurde, hat bereits weitreichende Reformen des Rentensystems, des Arbeitsrechts und der Wirtschaft insgesamt angekündigt. Auch ein Sparprogramm gehört zu seinen Plänen.

Das Investitionsvolumen für die über öffentliche Banken geplanten Maßnahmen und Konzessionen wird auf 30 Milliarden Reais, umgerechnet 8,1 Milliarden Euro geschätzt. "Für die Regierung geht es darum, dass Brasilien auf den Wachstumspfad zurückfindet und Arbeitsplätze geschaffen werden", sagte Transportminister Maurício Quintella.

Der deutsche Flughafenbetreiber Fraport hatte schon im Mai sein Interesse an brasilianischen Airport-Konzessionen bestätigt. Die sanierungsbedürftigen Flughäfen in dem 200-Millionen-Einwohner-Land gelten als interessante Übernahme-Objekte. Fraport betreibt in Südamerika seit über 15 Jahren den Flughafen Lima.