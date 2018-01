Zoff wegen langer Lkw-Staus EU-Kommission will im Februar im Brenner-Streit vermitteln

Millionen Lastwagen und Autos fahren jedes Jahr über die Brenner-Autobahn in Richtung Süden - das wollen Österreich und Italien nicht länger hinnehmen. "Es liegt auf der Hand, dass der Verkehr verlagert werden muss", sagte Südtirols Landeshauptmann Arnold Kompatscher. In Österreich sieht man die Belastungsgrenze für Natur und Infrastruktur erreicht.

Das Land drosselt deshalb immer wieder den Transitverkehr. Immer wieder darf nur eine bestimmte Anzahl an Lastwagen pro Stunde die Grenze bei Kufstein passieren. Die Folge: kilometerlanger Rückstau auf deutscher Seite, teils steht der komplette Verkehr still. Bei einem Brenner-Gipfel am 5. Februar in München wollen die Staaten Deutschland, Österreich und Italien deshalb nun mit der EU-Kommission nach Lösungen suchen.

Die Inntalautobahn Richtung Kufstein ist neben dem Gotthard-Tunnel in der Schweiz eine von wenigen Hauptrouten aus Süddeutschland Richtung Süden. Von dort geht es weiter nach Innsbruck, dann über den Brenner bis Italien. Gerade nach Feiertagen ist auf einer der meistbefahrenen Alpentransitstrecken Europas viel los. Laut ADAC passierten 2015 mehr als 2,2 Millionen Lastwagen die Mautstelle Schönberg an der Brenner-Autobahn 13 in Tirol. Hinzu kamen mehr als zehn Millionen Autos und Fahrzeuge unter 3,5 Tonnen.

Doch die Blockabfertigung ist für den deutschen CSU-Bundesverkehrsminister Christian Schmidt keine Lösung. "Österreich verstößt klar gegen den EU-Grundsatz des freien Warenverkehrs", hatte er im Dezember kritisiert. "Kilometerlange Staus schränken den Straßengüterverkehr ein und gefährden die Verkehrssicherheit. Die Lkw-Blockabfertigung muss ein Ende haben."

Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) hatte dagegen von einer rechtlich zulässigen Notmaßnahme gesprochen. "Die Belastungsgrenze für Mensch, Natur und Infrastruktur in Tirol ist erreicht." Von Deutschland und der EU erwarte er keine Kritik, "sondern endlich klare Zugeständnisse zur Verlagerung des Güterschwerverkehrs auf die Schiene". Österreichs Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ) versprach, Tirol "in seinem Kampf gegen die Transitbelastung und gegen den massiven Widerstand Bayerns zu unterstützen".