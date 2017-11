Brexit-Verhandlungen Briten verweigern der EU konkrete Schuldensumme

In den Brexit-Verhandlungen will Großbritannien vorerst keine "Zahl oder Formel" zu seinen Restschulden bei der EU nennen. Das sagte Brexit-Minister David Davis angesichts entsprechender Forderungen aus Brüssel. Die britischen Steuerzahler wollten nicht, "dass ich einfach daherkomme und Milliarden von Pfund weggebe". Man werde sich "Zeit nehmen, um die richtige Antwort zu finden".

Auch in der jüngsten Gesprächsrunde waren die finanziellen Verpflichtungen Großbritannien als brisanteste Frage ungeklärt geblieben. Premierministerin Theresa May hatte im September angeboten, das Land werde seine Verpflichtungen aus dem noch bis Ende 2020 laufenden EU-Haushalt erfüllen, was in etwa 20 Milliarden Euro entspräche. Die EU hält das für viel zu wenig und fordert 60 bis 100 Milliarden Euro.

Der EU-Brexit-Beauftragte Michel Barnier hatte am Freitag gesagt, die britische Regierung habe noch zwei Wochen, um sich in strittigen Punkten zu bewegen. Ansonsten könne man auf dem EU-Gipfel im Dezember erneut keine "ausreichenden Fortschritte" feststellen und somit auch nicht über die künftigen Beziehungen zu Großbritannien sprechen. Die Briten müssten konkretisieren, wie sie ihre "Verpflichtungen erfüllen" wollten, so Barnier.

Davis zufolge beinhaltet dies aber nicht die Nennung einer konkreten Summe. Die EU habe zugestimmt, dass sein Land keine Zahl oder Formel zu den verbleibenden Schulen angeben müsse, sagte der Minister dem TV-Sender Sky News. "In jeder Verhandlung versuchen alle Seiten, den Zeitplan zu bestimmen. Die wahre Deadline ist natürlich Dezember", so Davis mit Bezug auf den EU-Gipfel am 14. und 15. des kommenden Monats.

Dyson gibt EU die Schuld

Premierministerin May hatte erklärt, sie könne keine konkreten Zahlen zu den finanziellen Verpflichtungen ihres Landes nennen, solange dessen künftige Beziehung zur EU nicht klarer ist. Sie nimmt dabei vermutlich auch Rücksicht auf Brexit-Befürworter, die am liebsten einen Austritt ganz ohne Verhandlungslösung (hard brexit) sähen.

Zu diesen Stimmen gehört auch James Dyson. Der Milliardär und Staubsaugerunternehmer sagte der BBC, er mache die britische Regierung nicht für den Mangel an Fortschritten verantwortlich. "Das Problem sind die Leute, mit denen wir verhandeln." Bereits jetzt Milliarden zu verlangen, sei empörend, so Dyson. Deshalb würde er die Gespräche beenden.