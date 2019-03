Westminster kann weiter nur klar sagen, was es alles nicht will: Das britische Parlament hat sich auf keine Alternative zum Brexit-Vertrag von Premierministerin Theresa May einigen können. Die Regierungschefin hält an ihrem mit der EU ausgehandelten, vom Unterhaus jedoch bereits zweimal abgelehnten Austrittsvertrag fest und strebt eine dritte Abstimmung an. Sie hat ihren Rücktritt angeboten, sollte das Parlament doch noch zustimmen.

In ungewöhnlich scharfem Ton geht der Vorsitzende der Britischen Handelskammer (BCC), Adam Marshall, die Parlamentarier an: "An die Adresse von Westminster sage ich: Wir sind frustriert. Wir sind wütend. Sie haben die britische Wirtschaft im Stich gelassen."

Es könne nicht angehen, dass "unsere gewählten Repräsentanten weiter Träumen nachjagen." (Im englischen Original sagte er: Stop chasing rainbows.) Sie müssten endlich Entscheidungen treffen. Ein ungeordneter EU-Austritt aber wäre eine "ungeheuerliche Pflichtverletzung".

Unterdessen ist die britische Autoproduktion nach Angaben des Branchenverbands im Februar eingebrochen. Auf das ganze Jahr gerechnet belaufe sich das Minus auf 15,3 Prozent. Es ist der neunte Monat in Folge mit einem Rückgang. Dies sollte ein Weckruf für all diejenigen sein, die immer noch glaubten, die Branche könne einen "No-Deal-Brexit" überleben, ohne ernsthaft Schaden zu nehmen, erklärt Verbandschef Mike Hawes.

Aus der Wirtschaft kommt seit geraumer Zeit Kritik an Londons Brexit-Kurs - wenn auch bislang nie in so deutlichem Ton. Das Problem: Viele britische Unternehmen sind Teil länderübergreifender Lieferketten. Diese könnten durch einen Brexit ohne Folgeabkommen mit der EU zerstört oder deutlich belastet werden.

Darüber hinaus benötigen Firmen eigentlich Planungssicherheit. Viele Industriefirmen haben langfristige Lieferverpflichtungen, auch die Personalplanung ist kaum kurzfristig anpassbar. Doch noch immer herrscht keine Klarheit über die Art und Weise des Ausscheidens aus der EU. Die Folge: Zahlreiche Unternehmen haben massive Sparprogramme verkündet.

