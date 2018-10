Glaubt man Premierministerin Theresa May, steht der Deal zum Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union zu 95 Prozent. Allerdings stimme das Land in der besonders heiklen Irlandfrage nach wie vor nicht mit der EU überein. Viele Wirtschaftszweige beginnen daher mit ihrer Planung für den Fall, dass das Vereinigte Königreich ungeregelt aus der EU austritt.

Einem Medienbericht zufolge will die britische Regierung dann Schiffe für die Versorgung mit Nahrungs- und Arzneimitteln chartern. Damit solle Chaos durch mögliche neue Zollkontrollen im Ärmelkanal verhindert werden, schreibt die "Financial Times".

Die hochfrequentierten Route zwischen Dover und Calais könnte sich bei einem sogenannten harten Brexit zum Nadelöhr entwickeln, wenn Frankreich Zollkontrollen in Calais einführt. Der britische Kabinettschef David Lidington sagte laut "Financial Times" dem Kabinett, dass dann für ein halbes Jahr wahrscheinlich nur noch zwölf bis 25 Prozent der normalen Kapazität auf der Strecke verfügbar sei.

"Wir bleiben zuversichtlich, dass wir noch ein Abkommen mit der EU erreichen", teilte das Verkehrsministerium in London mit. "Aber es ist nur vernünftig, wenn sich Regierung und Industrie auf eine Reihe von Szenarien vorbereiten."

Als Alternative sollen gecharterte Schiffe auf weniger frequentierten Routen verkehren und andere britische Häfen anlaufen. Neben Lebensmitteln und Medikamenten könnten auch Pkw-Teile an Bord sein. Die Autobauer in Großbritannien fürchten Lieferengpässe.

Airline-Verband warnt vor Flugchaos

Auch in der Luftfahrtbranche werden Forderungen laut, sich auf einen ungeregelten Brexit vorzubereiten. Der Chef des Airline-Verbands IATA, Alexandre de Juniac, warnte vor Chaos an den Flughäfen. Im Falle eines harten Brexit sei etwa unklar, ob Piloten überhaupt starten könnten, weil ihre Fluglizenz womöglich am Zielort nicht mehr gelte.

"Wenn nicht bald etwas passiert, wird es ein Alptraum an den Flughäfen in Europa und in Großbritannien", sagte de Juniac. Er schloss ein Szenario mit Tausenden gestrandeten Kunden direkt nach dem Ende März anstehenden Brexit nicht aus. De Juniac rief die Flugbehörden in Großbritannien und der EU auf, einen Plan zu entwickeln, wie der Flugverkehr garantiert werden könne.

Großbritannien will sich Ende März 2019 von der Europäischen Union trennen. Premierministerin May steht unter enormem Druck. Einen Plan für einen geordneten EU-Austritt gibt es allerdings noch nicht - ohne eine Einigung auf einen Austrittsvertrag droht ein ungeordneter Brexit mit unabsehbaren Konsequenzen für die Wirtschaft.