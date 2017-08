Brexit-Verhandlungen Deutsche Industrie verschärft Kritik an britischer Regierung

Die Kritik der deutschen Wirtschaft an der Strategie Regierung in London bei den Verhandlungen über einen Austritt aus der EU wird deutlicher: "Der britischen Regierung fehlt weiterhin ein klarer Kurs", sagte Dieter Kempf der Chef des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI). An diesem Montag gehen die Gespräche zwischen der EU und Großbritannien in Brüssel in die dritte Runde. Aber mit solch schlechten Voraussetzungen seien dabei kaum Fortschritte bei zu erwarten, warnte Kempf.

Nach dem Zeitplan steht der Brexit im März 2019 an. Großbritannien und die Europäische Union wollen in dieser Runde noch bis Donnerstag über den Brexit verhandeln, begonnen hatten die Gespräche im Juni. Letztlich ist das Ziel ein Abkommen, um die Folgen des britischen EU-Austritts für Millionen betroffener Bürger und für die Wirtschaft so reibungslos wie möglich zu gestalten.

Die britische Regierung hatte in den vergangenen Wochen einige Positionspapiere veröffentlicht, die jedoch bei der EU auf wenig Zustimmung trafen. Auch BDI-Chef Kempf kritisiert nun die vor einigen Tagen vorgelegten britischen Ideen für ein künftiges Zollabkommen. Sie seien mit unverhältnismäßig hohem, bürokratischem Aufwand verbunden. "Diese Ideen sind für Unternehmen praxisfern. Das Vereinigte Königreich muss endlich klare Aussagen zu den Austrittsmodalitäten treffen", sagte Kempf.

Auch der Brexit-Beauftragte des EU-Parlaments, der Liberale Guy Verhofstadt, rief die Regierung in London auf, konkrete Vorschläge zu Kernelementen eines Brexit-Abkommens vorzulegen. "Wir werden erst über unser zukünftiges Verhältnis reden können, wenn wir auf den drei wichtigsten Gebieten merklich vorangekommen sind", sagte der frühere belgische Regierungschef der "Welt". Dazu gehörten die Rechte der EU-Bürger, die britischen Finanzverpflichtungen und die künftige Regelung an der nordirisch-irischen Grenze.

Die britische Regierung drängt dagegen die EU-Seite, sich flexibler zu zeigen. London will über Fragen der Trennung von der EU und über die künftigen Beziehungen beider Seiten gleichzeitig verhandeln. Die EU-Kommission will dagegen erst ihre Forderungen an Großbritannien durchsetzen, darunter britische Zahlungen von bis zu 100 Milliarden Euro für gemeinsam eingegangene Verpflichtungen.

Die oppositionelle britische Labour-Partei forderte am Sonntag eine Übergangsperiode nach dem EU-Austritt, in der die grundlegenden Regeln der Beziehungen zur Union weitergelten sollen. Das beträfe beispielsweise die Zollunion. Diese Haltung werde von Wirtschaft und Gewerkschaften geteilt, schrieb der Brexit-Experte von Labour, Keir Starmer, im "Sunday's Observer". Eine abrupte Trennung würde der britischen Wirtschaft einen riesigen Schaden zufügen.