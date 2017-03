Deutsche Wirtschaft Diese Branchen müssen den Brexit fürchten

Wenig Zeit? Am Textende gibt's eine Zusammenfassung.

Für deutsche Unternehmer gibt es normalerweise Wichtigeres als britische Parlamentsdebatten zu verfolgen. In diesen Tagen dürfte das in mancher Firma anders sein. Am Dienstag stimmen voraussichtlich die Lords im Oberhaus dem EU-Austritt ihres Landes zu, das Unterhaus soll spätestens übernächste Woche folgen. Der Brexit rückt näher.

Wenn die Briten in zwei Jahren dann tatsächlich die EU verlassen, könnten fünf deutsche Branchen besonders betroffen sein. Das geht aus Berechnungen der Unternehmensberatung Deloitte hervor, die am Dienstag veröffentlicht werden und dem SPIEGEL vorab vorlagen. Sie zeigen, wie stark deutsche Konzerne nach Umsatz und Mitarbeitern mit Großbritannien verwoben sind.

Für die Studie wurden die Daten von 160 deutschen Unternehmen ausgewertet, die ihren Hauptsitz in Deutschland sowie mindestens eine Tochtergesellschaft und 100 Mitarbeiter in Großbritannien haben. Diese Zahlen wurden auf die jeweiligen Branchen hochgerechnet - es handelt sich also um Schätzwerte.

SPIEGEL ONLINE

Die mit Abstand umsatzstärkste Branche in Großbritannien bilden demnach mit rund 40 Milliarden Euro die deutschen Autobauer. Die Insel ist bislang der wichtigste Exportmarkt für deutsche Autos, BMW betreibt hier gleich mehrere Werke. Deutsche Branchenverbände haben bereits deutlich vor drohenden Einbußen gewarnt.

Stark vertreten sind in der Bankenmetropole London auch deutsche Finanz- und Versicherungskonzerne. Derzeit beschäftigen sie in Großbritannien laut Deloitte gut 59.000 Menschen, allein die Deutsche Bank kommt auf gut 8000 Mitarbeiter. Der Finanzplatz London könnte jedoch stark an Bedeutung einbüßen, wenn dort ansässige Banken mit dem Brexit ihre sogenannten Passporting Rights für den Vertrieb von Produkten im Rest der EU verlieren.

"Die Finanzindustrie hat am meisten zu verlieren", sagt Alexander Börsch, Chefökonom bei Deloitte. Unter den fünf besonders betroffenen Branchen seien aber auch solche, über die bislang eher wenig diskutiert werde. "Transport und Logistik waren die größte Überraschung, aber auch Handel und Energie standen bislang wenig im Fokus."

Wie stark die einzelnen Wirtschaftszweige tatsächlich vom Brexit betroffen sind, hängt vom Ergebnis der Austrittsverhandlungen ab. In der Logistikbranche etwa hat das Internetkaufhaus Amazon gerade angekündigt,trotz des Brexit Tausende neue Jobs in Großbritannien zu schaffen. Doch der Onlinehandel könnte Börsch zufolge eine politische Reaktion auf den Brexit zu spüren bekommen. "Wenn die EU ihren digitalen Binnenmarkt vertieft, dann wird Großbritannien auch dadurch mittelfristig Wachstum verlieren."

Sorge um den Datenschutz

Wenig thematisiert würden bislang auch die möglichen Folgen für den Datenschutz, sagt Börsch. "Wenn es zu einem harten Brexit kommt, dann haben wir eine Situation wie mit den USA nach dem Ende des Safe-Harbour-Abkommens." Im Oktober 2015 hatte der Europäische Gerichtshof das transatlantische Datenschutzabkommen gekippt. Bis zum Inkrafttreten eines Nachfolgeabkommens dauerte es ein Dreivierteljahr, in dem Unternehmen keine wirkliche Rechtssicherheit bei Datentransfers hatten.

Ein Thema, das heute schon viele Firmen mit Verbindungen nach Großbritannien beschäftigt, sind die Wechselkurse. Seit dem Brexit-Votum hat das britische Pfund gegenüber dem Dollar bereits um rund 15 Prozent abgewertet. Für deutsche Unternehmen, die in Großbritannien aktiv sind, sinken dadurch die Kosten, aber auch ihre Gewinne.

"Unternehmen müssen sich intensiv mit den schwankenden Wechselkursen beschäftigen", mahnt Börsch. Das gelte auch, wenn nach den Abstimmungen im Parlament Ende März endlich die Austrittsverhandlungen beginnen. "Die Unsicherheit an den Währungsmärkten dürfte vorerst bleiben, weil der Ausgang der Verhandlungen noch völlig offen ist."

Zusammengefasst: Vom Brexit könnten laut der Unternehmensberatung Deloitte fünf deutsche Branchen besonders betroffen sein: Der Automobilsektor, Finanz- und Versicherungskonzerne, Verkehr und Logistik, Handel sowie der Energiesektor. Diese Wirtschaftszweige sind ihren Umsätzen oder Mitarbeitern nach besonders eng mit Großbritannien verflochten. Zwar hängen die konkreten Folgen vom Ausgang der in Kürze beginnenden Austrittsverhandlungen ab. Insbesondere das Problem von Wechselkursschwankungen aber betrifft viele Firmen schon heute.