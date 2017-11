IW-Studie Brexit trifft britische Wirtschaft wohl stärker als gedacht

Der geplante EU-Ausstieg könnte die Wirtschaft in Großbritannien deutlich stärker treffen als bisher angenommen. Das geht aus einem Bericht des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) hervor. Die Wachstumserwartungen für das britische Bruttoinlandsprodukt sind demnach im Zeitraum 2016 bis 2020 inzwischen um fünf Prozentpunkte niedriger als noch vor dem Brexit-Wahlkampf.

Die Prognose für das Wachstum der Firmeninvestitionen brach laut Bericht im gleichen Zeitraum sogar um 30 Prozentpunkte ein - das entspricht knapp drei Vierteln des erwarteten Wachstums. Auch für die Entwicklung der Konsumausgaben sieht es schlecht aus. Der erwartete Anstieg verlangsamte sich um fünf Prozentpunkte.

"Das ist zweifellos auch der Verunsicherung durch den Brexit zuzuschreiben", heißt es in dem IW-Bericht. Die Studie beruft sich auf Zahlen des Office for Budget Responsibility, einer unabhängigen britischen Behörde.

"Wirtschaft schon in der Gegenwart geschwächt"

Die IW-Experten nahmen Prognosen aus dem Herbst 2015 - aus der Zeit vor dem Referendumswahlkampf - und verglichen sie mit den daraufhin angestellten Erwartungen an die britische Wirtschaft. Damals waren die Experten noch weit optimistischer. Doch das hat sich seitdem geändert.

Zwar hatte der britische Finanzminister Philip Hammond bei der Vorstellung des Haushalts Mitte der Woche nur leicht nach unten korrigierte Wachstumsprognosen für die nächsten Jahre vorgestellt. Insgesamt wurden die Wachstumsperspektiven dem IW-Papier zufolge seit der Zeit vor dem Brexit aber immer weiter zurückgenommen.

Dazu passt, dass Hammond vergangene Woche ankündigte, das Land mit milliardenschweren Rücklagen auf den EU-Austritt vorzubereiten. Drei Milliarden Pfund sollen in zwei Jahren bereitgestellt werden. Am 4. Dezember will EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker mit der britischen Regierungschefin Theresa May Bilanz der bisherigen Verhandlungen ziehen.

"Der Brexit schwächt also schon in Gegenwart und naher Zukunft die ehemals so starke britische Wirtschaft", konstatiert IW-Forscher Jürgen Matthes die Lage. Daran ändere auch nichts, dass der Wachstumseinbruch für die unmittelbare Zeit nach dem Brexit-Votum geringer ausfiel als befürchtet. Brexit-Anhänger hatten dies gegen die wirtschaftlichen Folgen des EU-Ausstiegs ins Felde geführt.