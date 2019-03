Grenzkontrollen EU will bei hartem Brexit Zölle auf britische Waren erheben

Anders als die britische Regierung will die Europäische Union bei einem Brexit ohne Vertrag nicht auf Einfuhrzölle auf britische Waren an der irischen Grenze verzichten. Man werde die üblichen Regeln für Drittländer auf alle Importe aus Großbritannien anwenden, sagte ein Sprecher der EU-Kommission.

Er bekräftigte zwar, dass die EU eine harte Grenze zwischen dem Mitgliedstaat Irland und dem britischen Nordirland vermeiden wolle. Doch fügte der Sprecher hinzu: "Die EU wird die Integrität des Binnenmarkts und der Zollunion unter allen Szenarien sicherstellen." Man werde diese Pläne genau anschauen, sagte der Kommissionssprecher. Die unterschiedliche Behandlung der Waren wecke aber Bedenken.

Die britische Regierung hatte am Morgen mitgeteilt, sie werde im Falle eines Brexits ohne Austrittsabkommen vorübergehend an der Grenze zu Irland auf Kontrollen verzichten und keine Zölle auf Güter erheben, die nach Nordirland kommen und dort bleiben. Für Güter, die via Nordirland ins weitere Großbritannien gelangen, würden aber Zölle fällig.

London will befürchtete Preissteigerungen vermeiden

Der vorgelegte Plan sieht vor, dass weiterhin 82 Prozent aller Importe aus der EU ohne Zölle nach Großbritannien eingeführt werden können. Zugleich sollen mehr Waren, die aus anderen Teilen der Welt auf die Insel geliefert werden, von Zöllen befreit werden.

Unter dem Strich soll dadurch der Anteil der zollbefreiten Importe von derzeit 80 auf 87 Prozent steigen. Damit sollen die Auswirkungen von befürchteten Preissteigerungen nach einem No-Deal-Brexit für die britischen Verbraucher abgefangen werden. Die Maßnahmen sollen bis zu einer endgültigen Regelung zeitlich befristet sein.

Der Binnenmarkt kann aus Sicht vieler EU-Politiker nur durch Grenzkontrollen geschützt werden. Die EU-Kommission hatte bei früherer Gelegenheit betont, auch Irland müsste im Fall der Fälle wohl Kontrollen einführen. Jetzt sagte der Kommissionssprecher, die von der EU verlangte Garantieklausel für eine offene Grenze, der sogenannte Backstop, "ist derzeit die einzige verfügbare Option, um die Herausforderungen an der Landgrenze umfassend anzugehen". Diese trifft im britischen Parlament jedoch auf Widerstand.

Es wird erwartet, dass die Mehrheit der Abgeordneten sich bei der im Laufe des Tages anstehenden Abstimmung gegen einen EU-Austritt ohne Abkommen aussprechen wird. Für diesen Fall steht am Donnerstag ein Antrag auf Verschiebung des für den 29. März vorgesehenen Ausstiegs Großbritanniens aus der EU zur Entscheidung an. Dem müsste aber auch noch die EU zustimmen.