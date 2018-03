"Kein Rosinenpicken" EU lehnt Mays Brexit-Pläne ab - und bietet schlichtes Handelsabkommen an

Anders als von Großbritannien gewünscht, will die Europäische Union nach dem Brexit ein herkömmliches Handelsabkommen mit London abschließen. Dies geht aus dem Entwurf der Verhandlungsrichtlinien vor, den EU-Ratspräsident Donald Tusk am Mittwoch vorstellen will. Er widerspricht damit den Vorstellungen, die die britische Premierministerin Theresa May am Freitag ausgeführt hatte.

Die EU warnte Großbritannien vor "negativen wirtschaftlichen Folgen" durch den Brexit. Er werde "unvermeidlich zu Reibungen" in den beiderseitigen Handelsbeziehungen führen.

Die Tiefe der künftigen Beziehungen sei wegen des Brexits begrenzt. Denn die Briten wünschen sich, nach dem EU-Austritt 2019 auch aus dem Binnenmarkt und aus der Zollunion auszuscheiden, heißt es in dem Entwurf.

Kein freier Zugang für Banken

"Rosinenpicken" sei nicht möglich - auch nicht, wie von May gewünscht, mit dem Zugang zum Binnenmarkt nur in einzelnen Wirtschaftsbranchen. Dies würde die Integrität und das Funktionieren des Binnenmarkts unterlaufen, heißt es weiter.

Auch für die Banken aus dem Königreich soll es keinen freien Zugang zum Binnenmarkt geben. Die britische Regierung hatte sich erhofft, dass die Banken aus der City of London künftig ähnlich frei in den EU-Ländern agieren könnten wie bisher.

Der Brexit hatte zuletzt an Zustimmung in Großbritannien verloren. Eine zweite Abstimmung über den EU-Austritt Großbritanniens lehnt Theresa May jedoch ab.