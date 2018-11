Brexit Britischer Notenbankchef sieht Firmen "nahe maximaler Unsicherheit"

Die britische Wirtschaft ist nach Ansicht von Notenbankchef Mark Carney tief verunsichert durch die stockenden Brexit-Verhandlungen. Die Unternehmen seien "wenn nicht am Punkt maximaler Unsicherheit, so doch nahe an maximaler Unsicherheit", sagte Carney. Dass die Firmen daher sehr vorsichtig vorgingen, sei verständlich.

Carney verwies auf die jüngste Umfrage des Forschungsinstituts IHS. Es ermittelte, dass die Industrie so langsam wächst wie seit dem Brexit-Referendum Mitte 2016 nicht mehr und zum Jahresende sogar zu schrumpfen droht.

Zuletzt hatte es einmal wieder verwirrende Meldungen zu den Brexit-Verhandlungen gegeben. Die "Times" meldete einen Durchbruch in der Frage, ob britische Finanzdienstleister weiter Zugang zum EU-Markt erhalten. Brexit-Minister Dominic Raab kündigte sogar einen Abschluss der Gespräche bis zum 21. November an. Beide Meldungen wurden am Donnerstag jedoch dementiert.

"Logistische Herausforderungen" bei hartem Brexit

Laut Carney ist ein harter Brexit nicht das wahrscheinlichste Szenario für die Notenbank. Wenn es wider Erwarten dennoch dazu kommen sollte, würde dies jedoch zu "logistischen Herausforderungen" führen - zum Beispiel in den Häfen. Einer Reihe von Unternehmen werde es dann schwerfallen, unter Volllast zu arbeiten. Falls es aber zu einer Übereinkunft mit der EU kommen sollte, sei ein Anziehen der Nachfrage zu erwarten. Eine Vereinbarung zum geregelten EU-Ausstieg könne daher neue Kräfte in der Wirtschaft freisetzen.

Die Brexit-Unsicherheit wirkt sich seit Längerem auf die Wirtschaft des Landes aus. Firmen klagen über den Verlust von Aufträgen. Eine Unterstützung für heimische Unternehmen lehnt die Regierung Wirtschaftskreisen zufolge aber ab. Großbritannien will der EU Ende März 2019 den Rücken kehren. Ohne eine Regelung über die künftigen Beziehungen könnten beispielsweise die in London ansässigen Finanzinstitute keine wichtigen Dienstleistungen mehr für EU-Kunden erbringen.

Die Bank of England hatte unter Carney bereits vor dem Referendum vor Risiken des Brexits gewarnt. Befürworter des Austritts warfen dem gebürtigen Kanadier deshalb Panikmache vor.