Brexit Britische Industrie schrumpft überraschend

Die Unternehmen in Großbritannien haben im März ihre Produktion überraschend stark gedrosselt - und das den dritten Monat in Folge. Die Betriebe stellten unter dem Strich 0,5 Prozent weniger her als im Februar. Das Minus fiel damit noch deutlicher aus, als von Ökonomen erwartet, teilte das nationale Statistikamt ONS mit.

In der Industrie fiel der Rückgang mit 0,6 Prozent ebenfalls überraschend stark aus. Fachleute hatten dort eigentlich keine Veränderung des Produktionsvolumens erwartet. Aus anderen Daten ging zudem hervor, dass sich das britische Handelsdefizit stärker ausgeweitet hat, als angenommen.