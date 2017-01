Handel mit Amerika Briten sichern EU Vertragstreue zu

Großbritannien hat versichert, in Handelsfragen trotz des geplanten Brexit seine Verpflichtungen gegenüber der Europäischen Union zu wahren. "Natürlich wollen wir die Handelsbeziehungen mit unseren vielen Handelspartnern weltweit stärken", sagte Finanzminister Philip Hammond vor Beginn eines Treffens der EU-Finanzminister in Brüssel. "Aber wir sind unserer vertraglichen Verpflichtungen sehr bewusst und werden sie präzise befolgen."

Die britische Premierministerin Theresa May reist am Freitag in die USA, wo sie beim neuen Präsidenten Donald Trump für ein Freihandelsabkommen werben will. In der Bundesregierung wurden zuletzt Warnungen laut, einen solchen Vertrag schon vor dem Brexit anzuwenden. "Inkrafttreten kann das erst nach Verlassen der EU", sagte ein ranghoher Vertreter des Bundesfinanzministeriums am Dienstag. Dies sei auch ein "Punkt, in dem sich zeigen muss, dass die EU zusammensteht".

Großbritannien bleibe ein "voll engagiertes Mitglied der Europäischen Union", sagte Finanzminister Hammond weiter. "Wir werden die Regeln, Regulierungen und Gesetze befolgen, solange wir Mitglied sind."