Drohender harter Brexit Hersteller bunkern in Großbritannien Champagner

Die französischen Champagnerhersteller haben für den Fall eines harten Brexits mehr als zehn Millionen Flaschen in Großbritannien gelagert. Das sagte der Vorsitzende des Produzentenverbands UMC, Jean-Marie Barillère. Bis zum geplanten Austrittsdatum am 29. März könnten es sogar 15 Millionen Flaschen werden, heißt es in der Branche.

Die Champagnerhersteller wappnen sich damit den Worten Barillères zufolge gegen das schlimmstmögliche Szenario: neue Einfuhrzölle und lange Staus für Lieferanten an den Grenzen. Großbritannien ist einer der größten Exportmärkte für französischen Champagner. Die Branche geht davon aus, dass dort zum Brexit die Korken knallen - vor allem bei den Befürwortern des EU-Austritts.

Vorräte für mehrere Monate

"Wir haben Vorräte für mindestens drei Monate angelegt", sagt der Generaldirektor des Hauses Bollinger, das den Lieblingschampagner des britischen Film-Agenten James Bond herstellt. Der Chef des Herstellers Roederer, Frédéric Rouzaud, spricht sogar von Vorräten für sechs Monate.

Angesichts der durch einen harten Brexit drohenden Verwerfungen erinnern sich die Hersteller gerne an ihre lange Tradition: "Wir haben bereits Champagner im Vereinigten Königreich verkauft, bevor es in die Europäische Union eingetreten ist", sagt Verbandspräsident Barillère. "Und so machen wir es auch künftig."