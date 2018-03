Handel nach EU-Austritt Deutsche Wirtschaft legt Wunschzettel für den Brexit vor

Wenig Zeit? Am Textende gibt's eine Zusammenfassung.

Man wird ja noch träumen dürfen. Ginge es nach der deutschen Wirtschaft, so bliebe in den Beziehungen zwischen Großbritannien und der Europäischen Union einfach alles beim Alten. "Den Status Quo erhalten" steht ganz oben auf einer Art Wunschliste zum Brexit, die Experten des Bundesverbands der Industrie (BDI) am Dienstag vorlegen werden. Großbritanniens Entscheidung für den EU-Austritt werde "zutiefst bedauert", heißt es in dem Positionspapier.

Weil die Briten nun mal so abstimmten, wie sie es taten, müssen sich deutsche Unternehmen mit den Konsequenzen des Brexit beschäftigten. Dazu könnten laut einer neuen Studie Zusatzkosten von neun Milliarden Euro gehören, falls es tatsächlich zu einem sogenannten harten Brexit kommt.

Bei solch einem Austritt ohne Anschlussregelung würden im Verhältnis zu Großbritannien die gleichen Zölle gelten wie zu anderen Drittstaaten. Die Rückkehr von Zollkontrollen dürfte enorme Kosten und Verspätungen verursachen - die meisten Unternehmen erwarten laut BDI einen Zeitverlust zwischen 24 und 72 Stunden pro Lieferung. Ein Problem wäre das insbesondere für die Autoindustrie, die für die sogenannte Just-In-Time-Produktion auf kurze Lieferzeiten angewiesen ist. Auch viele Streitfragen wären weniger eindeutig geklärt als bislang, etwa das Urheberrecht.

Kein Wunder, dass dieser Ausgang den deutschen Industrievertretern am wenigsten lieb wäre. Doch was sind realistische Alternativen? Wenn schon nicht alles bleiben kann, wie es ist, so hätte der BDI am liebsten eine Kombination aus Binnenmarkt und Zollunion.

Damit hätten die Briten ein ähnliches Verhältnis zur EU wie heute schon die Norweger: Sie wären nicht mehr der Teil der EU, würden aber weiter deren vier Grundfreiheiten teilen, darunter der ungehinderte Verkehr von Waren und Personen. Auch britische Zölle und Gesetze würden weiterhin den EU-Standards angeglichen.

Ein solches Modell erlaube "einen vergleichweisen sanften Brexit", wirbt der BDI. Einen großen Unterschied gäbe es für Großbritannien dennoch. Das Land wäre nicht länger Teil von 34 Freihandelsabkommen und drei Zollunionen, welche die EU für ihre Mitgliedstaaten ausgehandelt hat.

Die insgesamt 67 an den Abkommen beteiligten Länder könnten ihre Waren über die EU zwar auch weiterhin zollfrei nach Großbritannien exportieren. Den Briten dagegen bliebe der Zugang umgekehrt voraussichtlich aber versperrt. Mehr noch: Weil ihre Waren nicht länger bevorzugten Marktzugang hätten, könnten EU-Unternehmen sie aus ihren Lieferketten schmeißen. Die politischen Hürden für das Projekt seien "erheblich", glaubt man beim BDI.

Lange Schlangen in Dover?

Ähnlich wie heute die Türkei würde Großbritannien dagegen behandelt, falls es zu einer reinen Zollunion kommt. Das hieße: Briten und EU-Länder erheben keine Zölle im Handel untereinander und die gleichen Zollsätze gegenüber anderen Ländern. Das hätte unter anderem den Vorteil, dass nicht über sogenannte Ursprungsachweise aufwändig geklärt werden muss, wie einzelne Waren behandelt werden.

Für eine Zollunion hatte sich kürzlich schon der britische Industrieverband CBI ausgesprochen. Die deutschen Lobbykollegen sehen allerdings auch darin eine "erhebliche Verschlechterung gegenüber dem Status Quo". So gäbe es auch innerhalb einer solchen Union noch Zollkontrollen - wenn auch vereinfachte. Sie dürften zu mehr Bürokratie und Verzögerungen führen, etwa im Hafen von Dover, den jährlich mehr als 2,5 Millionen Güterfahrzeuge passieren. Auch drohen ohne Binnenmarkt nach Ansicht des BDI abweichende Produktstandards.

Damit bleibt auf der Wunschliste noch eine Möglichkeit: Ein umfassendes Freihandelsabkommen - mehr will die EU-Kommission bislang auch nicht anbieten. Als Vorbild könne das kürzlich mit Kanada geschlossene Ceta-Abkommen dienen, das als vergleichsweise fortschrittlich gilt.

Auch auf diesem Weg könnten nahezu alle Zölle abgeschafft werden, aufwändige Kontrollen gäbe es aber dennoch. Im Gegensatz zu einer Zollunion würden zudem Ursprungsnachweise für Waren verpflichtend - auch wenn Großbritanien oder die EU für die Waren nur eine Zwischenstation sind.

"Diese Waren müssten zweimal deklariert und kontrolliert werden und könnten zweimal zollpflichtig sein", warnt der BDI. Der bürokratische Aufwand führe schon heute dazu, dass Unternehmen die Vergünstigungen von Freihandelsabkommen der EU oft nicht in Anspruch nähmen.

Bislang verlaufen die Verhandlungen zwischen London und Brüssel sehr zäh. Vor diesem Hintergrund appelliert der BDI an die Politik, sich wenigstens bald auf eine klar definierte Übergangsphase bis zur endgültigen Trennung zu einigen. "Wir fordern eine entsprechende Grundsatzentscheidung seitens der EU und der britischen Regierung auf dem Treffen des Europäischen Rates", sagt BDI- Hauptgeschäftsführer Joachim Lang. Andernfalls seien "einige Unternehmen gezwungen, ihre Notfallpläne scharfzustellen".

Zumindest diesen Wunsch scheint die Politik gehört zu haben. Man verstehe, wie wichtig eine solche Abmachung sei, sagte Brexit-Staatssekretär Robin Walker am Montag in London. "Ich möchte betonen, dass wir einer Einigung derzeit sehr nahe sind."

Zusammengefasst: Der Bundesverband der Deutschen Industrie hat ein Positionspapier zum Brexit vorgelegt. Demnach sehen Unternehmen eine Kombination aus Binnenmarkt und Zollunion als beste Lösung nach dem britischen EU-Austritt an. Auch eine reine Zollunion oder ein umfassendes Freihandelsabkommen wären dem Bericht zufolge aber einem "harten Brexit" ohne eine Anschlussvereinbarung vorzuziehen, durch den hohe Folgekosten zu befürchten seien.