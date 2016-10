Studie Brexit kostet Finanzbranche bis zu 38 Milliarden Pfund

Die Angst der britischen Finanzbranche vor einem sogenannten "harten Brexit" wächst. Nachdem Premierministerin Theresa May am Wochenende angekündigt hatte, den Antrag zum Austritt aus der EU bis spätestens Ende März zu stellen, rechnet eine neue Studie nun noch einmal die möglichen Einbußen für die Finanzwirtschaft vor.

Laut der Untersuchung der Beratungsfirma Oliver Wyman könnte die Branche im schlimmsten Fall bis zu 38 Milliarden Pfund an Umsatz einbüßen. Zudem seien 75.000 Arbeitsplätze bedroht, heißt es in der Studie, die vom Branchenverband TheCityUK in Auftrag gegeben wurde.

Es sei wichtig, dass bei den Verhandlungen der britischen Regierung mit der EU ein Ergebnis erzielt werde, das die Geschäfte der Firmen möglichst wenig störe und im Interesse der Kunden sei, sagte Oliver-Wyman-Vizechef Hector Sants.

Konkret geht es den Banken, Versicherern und Hedgefonds um das sogenannte Passporting: Damit wird die Erlaubnis umschrieben, dass Firmen mit Sitz in Großbritannien ihre Dienstleistungen in der gesamten EU anbieten können, ohne vor Ort ansässig sein zu müssen. Um den Erhalt dieser Regelung dürfte in den anstehenden Brexit-Verhandlungen hart gerungen werden.

Brexit-Minister verspricht Unterstützung

Die Finanzbranche ist der wichtigste Wirtschaftszweig Großbritanniens und die wichtigste Steuerquelle des Staates. Der Studie zufolge kommt der Sektor auf einen jährlichen Umsatz von 190 bis 205 Milliarden Pfund und beschäftigt etwa 1,1 Millionen Menschen.

Zuletzt waren allerdings Sorgen aufgekommen, wie stark sich die Regierung für den Erhalt der Vorteile der Finanzbranche einsetzen wird. Der Schutz britischer Finanzunternehmen werde bei den Brexit-Verhandlungen keine Priorität haben, hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstag mit Bezug auf drei Personen aus dem Umfeld von Premierministerin May berichtet. Das britische Pfund war auf den tiefsten Stand seit 1985 gesunken.

Brexit-Minister David Davis erklärte am Dienstag, den Finanzsektor vor negativen Folgen eines EU-Abschieds schützen zu wollen. "Wir werden sicherstellen, dass Dinge wie das Passporting, um das sich die Leute sorgen, gelöst werden", sagte Davis. "Das ist gar keine Frage."