Brexit London erwartet EU-Rechnung von 40 bis 45 Milliarden Euro

London und Brüssel haben sich auf eine Berechnungsmethode für den Betrag geeinigt, den Großbritannien der Gemeinschaft noch schuldet. Die britische Regierung geht von einer Brexit-Rechnung in Höhe von umgerechnet rund 40 bis 45 Milliarden Euro aus. Das teilte der Sprecher von Premierministerin Theresa May am Regierungssitz in Downing Street mit.

In Brüssel wird die Summe der Finanzforderungen auf bis zu 60 Milliarden Euro geschätzt. EU-Chefunterhändler Michel Barnier wollte sich aber zunächst nicht auf eine offizielle Zahl festlegen lassen.

In einem ersten Brexit-Deal einigten sich die Europäische Union und Großbritannien am Morgen auf mehrere Punkte. Die EU verlangt unter anderem, dass Großbritannien alle während der Mitgliedschaft eingegangenen finanziellen Verpflichtungen erfüllt - selbst über das Austrittsdatum Ende März 2019 hinaus. Das liegt am mehrjährigen Finanzrahmen der EU, der noch bis Ende 2020 läuft.

Video AP

Eine Einigung über eine konkrete Summe wurde bisher noch nicht erzielt. Vereinbart wurden lediglich Grundsätze, wie die Brexit-Rechnung erstellt wird. London wird dabei 2019 und 2020 weiter wie bisher seine jährlichen Mitgliedsbeiträge zahlen.

Die britische Regierung sicherte auch zu, für ihren Anteil an Garantien bei der Europäischen Investitionsbank (EIB) oder den EU-Afrika-Fonds einzustehen. Der Anteil an den Pensionszahlungen für EU-Beamte wird erst Ende 2020 berechnet.