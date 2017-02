EU-Austritt Brexit-Minister bestreitet Umleitung von Afrika-Hilfe nach Osteuropa

Der britische Brexit-Minister David Davis hat Medienberichte dementiert, wonach sich seine Regierung durch Bestechung die Unterstützung osteuropäischer Länder bei den Austrittsverhandlungen mit der EU sichern wolle. Davis sagte am Dienstag nach einem Treffen mit dem lettischen Außenminister Edgars Rinkevics in Riga: "Die Verhandlungen haben noch nicht begonnen, aber so wird es garantiert nicht laufen."

Britische Medien wie die Sunday Times hatten berichtet, Geld für Entwicklungsprojekte in Afrika und Asien würde nun in die baltischen Staaten und andere osteuropäische EU-Länder umgeleitet. Der lettische Minister Rinkevics beteuerte ebenfalls, dass es solche Gespräche nie gegeben und Lettland kein Bestechungsgeld erhalten habe.

Davis versicherte bei dem Treffen, dass die Rechte von EU-Bürgern, die nach dem Brexit weiterhin in Großbritannien leben, nicht beschnitten werden sollten. Der Brite ist gerade auf einer Reise durch die baltischen Länder. Am Dienstag war außerdem ein Treffen mit dem litauischen Ministerpräsidenten Saulius Skvernelis geplant.