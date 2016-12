EU und Großbritannien Neuer Handelspakt könnte zehn Jahre brauchen

Großbritanniens EU-Botschafter hat die Regierung in London gewarnt, die Verhandlungen über ein Handelsabkommen zwischen den verbleibenden EU-Staaten und dem Vereinigten Königreich könnten sich lange hinziehen. Das berichten britische Medien.

Von bis zu zehn Jahren ist sogar die Rede, bis es zum Abschluss eines Handelsabkommens zwischen Großbritannien und der EU kommen könnte. BBC und Guardian berichten unter Berufung auf nicht näher genannte Quellen, der britische Botschafter in Brüssel habe diese Einschätzung an die britische Regierung weitergeleitet.

Großbritannien hat angekündigt, im März offiziell den Austrittsprozess zu beginnen. Der Brexit muss dann innerhalb von zwei Jahren abgeschlossen sein. London würde allerdings gern weiter Zugang zum Binnenmarkt der EU behalten und hofft auf eine schnelle Einigung auf einen Handelsvertrag.

Botschafter Ivan Rogers soll seiner Regierung bereits im Oktober übermittelt haben, seine Gesprächspartner in Brüssel kämen zu dem Schluss, selbst nach einer zehnjährigen Verhandlungsphase könnte ein Abkommen noch an der Ratifizierung in einem der 27 nationalen Parlamente scheitern.

Der konservative Abgeordnete Dominic Raab sagte der BBC, es sei für Großbritannien von entscheidender Wichtigkeit, nach dem Brexit weiter Zugang zum EU-Binnenmarkt zu behalten. Das sei allerdings "sehr unwahrscheinlich". Er rechne statt dessen mit neuen Handelsbarrieren.

Großbritanniens Chef-Unterhändler für den Brexit, David Davis, hatte zuvor durchblicken lassen, London könnte nach einem Austritt seines Landes gegen Geld Zugang zum Binnenmarkt behalten.

Die Staats- und Regierungschefs der übrigen 27 EU-Staaten wollen auf dem EU-Gipfel in Brüssel am Donnerstag eine gemeinsame Linie für die anstehenden Brexit-Verhandlungen festlegen. Die EU soll die zentrale Verhandlungsrolle übernehmen, heißt es im Entwurf der Vorlage, über die die 27 Regierungen ohne Großbritannien am Donnerstag beim Abendessen in Brüssel sprechen wollen.

EU-Parlamentspräsident Martin Schulz hat dieses Vorgehen scharf kritisiert. Er fordert eine stärkere Beteiligung der EU-Abgeordneten.