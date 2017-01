Verarmte Fischer in England Der Stolz der Abgehängten

Das Brexit-Referendum hat schmerzlich offengelegt, wie tief gespalten die britische Gesellschaft ist - politisch, kulturell und nicht zuletzt sozial. Viele stimmten mit Inbrunst gegen die EU, meinten damit aber auch die britischen Eliten: die Politik in London, Tory-Regierung und Labour-Opposition gleichermaßen. Die globalisiert arbeitenden Manager mit dicken Boni, aber vermeintlich ohne Skrupel beim Personalabbau. Die urbane Schicht der liberalen Akademiker in London oder Manchester, die Weltoffenheit und Toleranz als hehre Werte verteidigen - und, so der Vorwurf, gleichzeitig mit Verachtung auf die Abgehängten und weniger Gebildeten herabblicken.

Und diese Abgehängten sind im Vereinigten Königreich noch weitaus stärker und umfassender abgehängt als etwa in Deutschland. Der Niedergang der Arbeiterklasse begann zwar schon vor der Regierungszeit Margaret Thatchers, aber ihr radikaler Kurs des Sozialabbaus beschleunigte ihn enorm und bedeutete für viele den Fall in bittere Armut. Dazu kamen noch die demonstrative Mitleidlosigkeit und Geringschätzung gegenüber den sozial Schwachen, die die Thatcher-Ära prägten.

Eine Haltung, die sich seit den Achtzigerjahren verfestigt hat, stellt der Londoner Fotograf Faraz Pourreza-Jorshari fest. Geradezu hasserfüllt würden die britischen Medien über diejenigen berichten, die unter den Folgen der Arbeitslosigkeit am meisten zu leiden haben. Pourreza-Jorshari, Anfang 30, fühlt sich von dieser Haltung abgestoßen - und wollte es grundlegend anders machen.

