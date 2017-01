Verbraucherpreise Brexit treibt britische Inflation nach oben

Die Inflationsrate in Großbritannien ist im Dezember auf 1,6 Prozent gestiegen, wie die Statistikbehörde am Dienstag mitteilte. Das ist das höchste Niveau seit Mitte 2014. Im November hatte die rate noch bei 1,2 Prozent gelegen. Hauptgrund für das starke Plus ist der sogenannte Brexit.

Seit sich die Briten im Juni in einem Referendum für einen Ausstieg aus der EU entschieden haben, hat die heimische Währung zum Dollar und Euro massiv an Wert verloren. Dies führt dazu, dass importierte Waren teurer werden, was die Inflation nach oben treibt.

Die Statistiker verwiesen insbesondere auf steigende Flug- und Nahrungsmittelpreise. Zudem sei der Rückgang der Benzinpreise im vergangenen Monat weniger stark gewesen als im Dezember 2015.

Die Bank von England achtet derzeit stark auf die Inflationsentwicklung. Sie befürchtet, dass anziehende Preise auf die Verbraucherausgaben drücken und damit die Konjunktur bremsen. Der robuste Konsum hat bislang wesentlich dazu beigetragen, dass die britische Wirtschaft den Brexit-Schock relativ gut weggesteckt hat.

Die Notenbank geht davon aus, dass sich die Inflation bis zum Jahresende auf über 2,7 Prozent erhöhen wird. Manche Volkswirte sagen sogar einen Anstieg auf mindestens drei Prozent bereits im Sommer voraus.