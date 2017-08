Zollabkommen nach Brexit Briten wollen von allem ein bisschen

Wenig Zeit? Am Textende gibt's eine Zusammenfassung.

In Westminster scheint Realismus einzukehren - zumindest ein wenig. Die britische Regierung schlägt in einem Positionspapier vor, nach dem Austritt im März 2019 ein zeitlich begrenztes Zollabkommen mit der EU zu schließen. Damit erkennt Großbritannien an, was für die meisten EU-Politiker, Wirtschaftsexperten und Kommentatoren seit Langem offensichtlich ist: Die Zwei-Jahres-Frist für die Austrittsverhandlungen reicht bei Weitem nicht, weshalb eine Übergangsregelung nötig ist. Ansonsten droht, was auf der Insel als "Sturz von der Klippe" bezeichnet wird: Großbritannien müsste mit der EU handeln wie andere x-beliebige Länder auch - auf Basis von Regeln der Welthandelsorganisation WTO, Zölle inklusive.

Der Inhalt des Positionspapiers, das am Dienstag in Auszügen veröffentlicht wurde, lässt allerdings manchen daran zweifeln, wie weit der Realitätssinn der britischen Regierung reicht. Mit ihrem Vorschlag bestätigt sie, dass sie weiterhin einen harten Brexit anstrebt. Das heißt: einen Austritt sowohl aus dem EU-Binnenmarkt als auch aus der Zollunion, die ihren Mitgliedern zollfreien Handel untereinander erlaubt.

Zugleich aber will Großbritannien:

auch nach dem EU-Austritt im März 2019 weiter die Vorteile der Zollunion genießen,

schon während der Übergangsphase Handelsverträge mit Staaten außerhalb der EU schließen, was anderen Mitgliedern der Zollunion verboten ist,

sowie keinerlei Zuständigkeit des Europäischen Gerichtshofes für das Zollabkommen.

Die restliche EU hat dagegen immer wieder klargemacht, dass sie ein solches Rosinenpicken keinesfalls dulden werde. Es sei eine "Fantasie", zugleich inner- und außerhalb der Zollunion sein zu wollen, twitterte etwa der Belgier Guy Verhofstadt, im EU-Parlament für den Brexit zuständig. Auch die Kommission reagierte kühl auf die neuen Vorschläge aus London. Man nehme sie "zur Kenntnis", sagte ein Sprecher, mehr aber auch nicht: "Wir werden dazu erst Stellung nehmen, wenn wir ausreichend Fortschritte bezüglich eines geordneten Austritts gemacht haben."

Davis sieht keine schnelle Einigung über Austrittsrechnung

Dieser Punkt ist nach Lesart der Kommission erst dann erreicht, wenn die Details des Brexits ausgehandelt sind - darunter die Rechte der im jeweils anderen Gebiet lebenden Bürger und die finanziellen Verpflichtungen Londons. Die EU-Kommission geht hier von einem hohen zweistelligen Milliardenbetrag aus, den die Briten vor ihrem Austritt begleichen sollen.

Eine Einigung über diese Punkte soll eigentlich bis Oktober erreicht werden, doch das erscheint zunehmend unwahrscheinlich. Der britische Brexit-Minister David Davis erklärte am Dienstag, man werde bis zum November keine konkreten Zahlen zur Austrittsrechnung vorlegen. "Wir werden lange darum feilschen", sagte Davis dem britischen Radiosender LBC. Er gestand ein, dass der EU-Verhandlungsführer Michel Barnier inzwischen "ziemlich ärgerlich" darüber sei. "Er sagt: 'Ihr solltet euer Angebot vorlegen'."

Derweil drängt die Zeit: Das Austrittsabkommen muss bis Ende 2018 fertig sein, damit es rechtzeitig bis März 2019 von allen EU-Staaten und dem EU-Parlament abgesegnet werden kann. Dass die EU mit London bis dahin auch noch ein neues, auf britische Interessen maßgeschneidertes Übergangsabkommen verhandelt, gilt in Brüssel als praktisch ausgeschlossen. Eine Alternative wäre ein einfacher Vertrag, der lediglich zollfreien Handel ermöglichen würde, aber alle anderen Vorteile des Binnenmarkts außer Acht ließe. Das aber würde vermutlich massive Schäden für die britische Wirtschaft nach sich ziehen.

Als wahrscheinlichster Ausweg gilt deshalb, dass beide Seiten eine Übergangsphase vereinbaren, in der die britische EU-Mitgliedschaft in wesentlichen Punkten fortbesteht. Die EU will eine solche Lösung wohl nur gestatten, wenn die Briten in dieser Phase auch alle Pflichten eines EU-Mitglieds erfüllten - darunter Beitragszahlungen und das Recht von Bürgern anderer EU-Staaten, in Großbritannien zu wohnen und zu arbeiten.

Warnung vor monströsen Lkw-Staus

Kritiker halten die neuen Vorschläge der britischen Regierung deshalb für unrealistisch. "Die einzige Möglichkeit, einen reibungslosen Handel mit der EU sicherzustellen, ist, Vollmitglied im EU-Binnenmarkt und der Zollunion zu bleiben", sagte der britische Liberale Tom Brake dem "Guardian". Der Labour-Politiker Keir Starmer bezeichnete das Strategiepapier als "zusammenhanglose und unzureichende Vorschläge", die lediglich die Zerstrittenheit des Kabinetts von Premierministerin Theresa May übertünchen sollen.

Hinzu kommen praktische Hürden. So hat der britische Rechnungshof im Juli gewarnt, dass das neue Zoll-Computersystem nicht rechtzeitig zum Brexit fertig sein könnte. Der Grund: Es wurde noch vor dem Referendum in Auftrag gegeben, als niemand ernsthaft an einen EU-Austritt dachte. Auch müssten in englischen und nordirischen Häfen große Lkw-Parkplätze gebaut werden, um Chaos bei der Zollabfertigung zu vermeiden. Wie groß sie sein müssen, ist aber unbekannt, solange die Zukunft des Handels mit der EU noch offen ist.

Vertreter der britischen Verkehrsindustrie warnen bereits seit Monaten vor monströsen Lkw-Staus vor dem Ärmelkanal. Einen Vorgeschmack gab es im Sommer 2015, als wegen eines Streiks französischer Fährenarbeiter mehr als 7000 Lkw vor Dover stillstanden. Der Stau reichte fast 70 Kilometer ins Landesinnere.

Der Hafen aber hat wenig Raum für eine Erweiterung, die ausreichen würde, um die Zollabfertigung von jährlich rund 2,6 Millionen Lkw zu stemmen. Es sei denn, wie der "Guardian" trocken bemerkte, man würde Löcher in die berühmten Kreidefelsen von Dover schneiden.

Zusammengefasst: Die britische Regierung schlägt vor, nach dem Austritt eine vorübergehende Zollunion mit der EU zu schließen, um die Folgen des Brexits zu mildern. Ob Brüssel aber auf die Londoner Ideen eingehen wird, erscheint fraglich. Ebenso unsicher ist, wann das geschehen wird - denn zentrale Fragen über das Wie des Brexits sind nach wie vor ungeklärt.