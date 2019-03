Vor dritter Brexit-Abstimmung Kleinbritannien

Die wichtigsten Wirtschaftstermine der bevorstehenden Woche

Montag

Frankfurt - Neue im Dax-Bau - Die Deutsche Börse gibt bekannt, welche Unternehmen in die Aktienindizes aufgenommen werden - und wer rausfliegt.

Dienstag

Mittwoch

Washington - Hold on, hold out - Das Gouverneusgremium der US-Notenbank Federal Reserve gibt seine Entscheidung zur Zinspolitik bekannt. Anschließend wird Fed-Chef Jay Powell die Beschlüsse vor der Presse erläutern. Zuletzt hatte sich die Fed eine Zins- und Nachdenkpause verordnet. Dass die Konjunkturindikatoren auf Hochgeschwindigkeit zeigen, die Inflation kaum steigt, sorgt für Verwirrung.

London - Play it again, May - Zum dritten Mal soll das Unterhaus über Theresa Mays Ausstiegsvertrag mit der EU abstimmen. Sollte es wieder eine Ablehnung geben, würde der EU-Austritt wohl auf längere Zeit verschoben.

Donnerstag

Brüssel - Should I stay or should I go? - EU-Gipfel (bis Freitag): Die Staats- und Regierungschef haben darüber zu befinden, ob und wenn ja wie lange der EU-Austritt hinausgeschoben werden soll. Ein längerer Aufschub hätte Folgen: Die Briten würden im Mai das EU-Parlament mit wählen; und womöglich sogar im nächsten EU-Finanzierungsrahmen ab 2021 mitreden und -zahlen.

Unterföhring - Zahlen, bitte! (2) - Bilanzpressekonferenzen von Allianz Deutschland, Jenoptik.