In der Sicherheitsdebatte nach der Katastrophe in Genua sind Forderungen nach einer schnelleren Sanierung von Brücken in Deutschland laut geworden worden. "Autobahnbrücken zu erneuern, ist dank sprudelnder Steuereinnahmen keine Frage des Geldes, es ist eine Frage der Zeit geworden", teilte der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) mit.

Auslöser der Debatte war der tragische Einsturz einer Autobahnbrücke in Italien: Während eines Unwetters am Dienstagabend war ein langer Abschnitt des vielbefahrenen Polcevera-Viadukts in Genua eingestürzt und hatte etliche Fahrzeuge in die Tiefe gerissen. Mindestens 40 Menschen kamen ums Leben, bis zu 20 weitere galten als vermisst.

In Deutschland gibt es nach Angaben der Bundesanstalt für Straßenwesen etwa 39.600 Brücken. Bei elf Prozent davon empfehlen Kontrolleure dringend Reparaturen. Bei zwei Prozent gebe es so gravierende Mängel, dass unbedingt etwas geschehen müsse - bis hin zum Neubau.

Weil der Verkehr auf den Straßen der Republik zunehme, müssten viele Prognosen zur Haltbarkeit korrigiert werden, teilte der BDI mit. Das gelte besonders für Bauwerke aus den 1960er Jahren sowie für die vielen Spannbetonbrücken. Genehmigungsverfahren müssten schneller und einfacher werden, vor allem für Ersatzneubauten von Brücken, forderte der BDI weiter.

Die SPD-Verkehrspolitikerin Kirsten Lühmann äußerte ähnliche Kritik. Demnach müssten in Deutschland vorhandene Mittel schnell genutzt werden. Sie kündigte in einem Interview mit der "Heilbronner Stimme" an, dass in den kommenden Jahren Milliardenbeträge für Brückensanierungen zur Verfügung gestellt würden. Um die Arbeiten zu beschleunigen, solle zügig ein sogenanntes Planungsbeschleunigungsgesetz beschlossen werden. Zudem werde man die Planungskapazitäten erhöhen.