Verhandlungen zur Brückenteilzeit Heil macht Druck für schnelle Verabschiedung des Rückkehrrechts

Die Verhandlungen zur sogenannten Brückenteilzeit befinden sich nach Angaben des Bundesarbeitsministeriums "auf der Zielgeraden". Es solle eine "zeitnahe Kabinettsbefassung" geben, teilte das Ministerium mit. Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) sagte im RBB-Inforadio, das Gesetz entspreche der Lebenswirklichkeit der Menschen.

Weiterhin strittig ist nach Informationen des Redaktionsnetzwerks Deutschland die Ausgestaltung der Regelung für Arbeitnehmer, die bereits jetzt in Teilzeit beschäftigt sind. Der Gesetzentwurf werde daher nicht wie ursprünglich geplant an diesem Mittwoch auf den Weg gebracht. Es müssten noch Definitionsfragen geklärt werden.

Arbeitgeber zukünftig in Beweispflicht

Schon nach bisheriger Rechtslage muss der Arbeitgeber bei der Besetzung freier Stellen Teilzeitbeschäftigte, die länger arbeiten wollen, bei gleicher Eignung bevorzugen - allerdings nur, wenn dem keine dringenden Gründe oder Arbeitszeitwünsche anderer Teilzeitbeschäftigter entgegenstehen.

Das Ministerium erklärte, mit dem neuen Gesetz werde auch denjenigen der Rücken gestärkt, die bereits in Teilzeit sind. "Dazu gehört, dass der Arbeitgeber künftig klarer begründen muss, warum er den Wunsch eines Teilzeitbeschäftigten zur Aufstockung seiner Arbeitszeit ablehnt."

Die große Koalition will die Rückkehr aus der Teilzeit in eine Vollzeitstelle ab Anfang 2019 erleichtern. Die neue Regelung soll laut dem Ministerium vor allem Frauen aus der Teilzeitfalle helfen.

Vergleich mit Frankreich

In einem Langzeit-Vergleich hat die Bundesbank festgestellt, dass im Vergleich mit Frankreich Frauen in Deutschland wesentlich häufiger in Teilzeitjobs arbeiten. Die Bundesbank nennt das Steuersystem und gesellschaftliche Normen als wichtige Gründe.

Der zwischen 2006 und 2016 wesentlich höhere Teilzeitanteil von 27 Prozent der Arbeitskräfte in Deutschland zu 17 Prozent in Frankreich geht nahezu vollständig auf die Frauen zurück, stellt die Bundesbank fest. In Deutschland arbeitet die Hälfte der beschäftigten Frauen zwischen 30 und 54 Jahren in Teilzeitjobs, bei den westlichen Nachbarn sind es nur 30 Prozent.

Die teilzeitbeschäftigten Frauen in Deutschland sind insgesamt aber zufriedener mit ihrer Situation. Nur 21 Prozent geben an, entweder keinen Vollzeitjob oder keine passende Kinderbetreuung gefunden zu haben. In Frankreich sagen das auch wegen eines schwächeren Arbeitsmarkts 38 Prozent. Knapp zwei Drittel (64 Prozent) der Teilzeitarbeiterinnen in Deutschland geben an, aus freien Stücken so zu arbeiten. In Frankreich sind es 56 Prozent.

Frankreich investiert mehr in Kinderbetreuung

Mit der Zahl der Kinder nimmt der Wunsch nach Teilzeit in Deutschland deutlich zu. Ein großer Teil der Mütter ganz junger Kinder gebe die Erwerbstätigkeit zeitweise vollständig auf, schreibt die Bundesbank. Auch später wählen hierzulande mehr Mütter Teilzeitjobs. Frankreich setzt in deutlich höherem Maß als Deutschland öffentliche Mittel für die Kinderbetreuung ein. Der entsprechende Anteil öffentlicher Ausgaben am Bruttoinlandsprodukt belief sich 2013 in Frankreich auf 1,3 Prozent und in Deutschland auf 0,6 Prozent.

Beide Staaten besteuern das Einkommen verheirateter Paare gemeinsam. Nach progressiven Steuertarifen schwinde damit der Anreiz für den Zweitverdiener, mehr zu arbeiten. In Deutschland locke zudem die Möglichkeit der pauschal versteuerten Mini-Jobs bei gleichzeitiger Mitversicherung in der Krankenkasse.