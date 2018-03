Zukunft der Eurozone Französischer Finanzminister dementiert Zwist mit Deutschland

Frankreichs Finanzminister Bruno le Maire rechnet nicht mit einem Kurswechsel der neuen Bundesregierung in der Europapolitik, wohl aber damit, dass Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) im Vergleich zu seinem Vorgänger Wolfgang Schäuble(CDU) gemäßigtere Töne anschlägt. "Ich erwarte keine andere Politik von Deutschland", sagte le Maire dem SPIEGEL am Rande des G20-Finanzministertreffens in Buenos Aires.

Die Positionen Deutschlands und Frankreichs in der Frage, wie die europäische Wirtschafts- und Währungsunion weiterzuentwickeln und zu vertiefen sei, lägen ohnehin nahe beieinander. "Es gibt keine Kluft zwischen Deutschland und Frankreich", sagte Le Maire. "Alles andere ist unwahr." Es sei wichtig, dass die Regierungen beider Länder bis zum EU-Gipfel im Juni zu einem Kompromiss fänden.

Die französische Regierung wartet seit Monaten auf eine Antwort aus Berlin auf die Vorschläge von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron zur Fortentwicklung der Eurozone. Er hatte unter anderem einen europäischen Finanzminister vorgeschlagen, der ein gemeinsames Budget für die Währungsunion verwalten soll.

Vor allem kleinere Mitgliedsländer beobachten die Gespräche zwischen den beiden großen EU-Staaten mit Mistrauen. Zuletzt hatte der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte die Pläne Macrons in einem SPIEGEL-Gespräch abgelehnt und davor gewarnt, dass Deutschland und Frankreich über die Köpfe kleinerer Mitgliedstaaten hinweg die Zukunft der Eurozone bestimmen. "Ich verstehe nicht, warum sich die Niederlande in eine solche Position bringen", sagte Le Maire.

Der französische Finanzminister zeigte sich zuversichtlich, dass durch das G20-Finanzministertreffen die Chancen gestiegen seien, einen Handelskrieg mit den USA zu vermeiden. Der amerikanische Finanzminister Steven Mnuchin hatte bei den Diskussionen in Buenos Aires vor allem China angegriffen. "Ich glaube, es ist für Europa eine Einigung mit den USA möglich", sagte le Maire. "Wir müssen einen Handelskrieg unbedingt vermeiden." Er hätte katastrophale Auswirkungen auf das Wirtschaftswachstum der betroffenen Länder.