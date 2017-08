Konjunktur Wirtschaft in der Eurozone wächst so stark wie in den USA 

Das Bruttoinlandsprodukt der Eurozone hat im zweiten Quartal um 0,6 Prozent im Vergleich zu den drei Monaten zuvor zugenommen. Das teilte die Statistikbehörde Eurostat mit und bestätigte damit eine erste Schätzung. Das Wirtschaftswachstum der Eurostaaten lag damit im Zeitraum von April bis Juni genau so hoch wie in den USA. Im Vergleich zum zweiten Quartal 2016 konnte die Wirtschaft in der Eurozone um 2,2 Prozent zulegen.

Im ersten Quartal dieses Jahres war das Plus in den 19 Staaten der Währungsunion mit 0,5 Prozent noch etwas niedriger ausgefallen. Die Zahlen belegen, dass die Konjunktur in dem lange Zeit wirtschaftlich angeschlagenen Euroraum mittlerweile stabil wächst.

Besonders stark legte das Wachstum in den Niederlanden (1,5 Prozent) und in Lettland (1,3 Prozent) zu. Deutschland liegt mit 0,6 Prozent im Mittelfeld, während Spanien, Österreich und Zypern mit jeweils 0,9 Prozent überdurchschnittlich wuchsen.