NRW meldet Einigung Bund stimmt offenbar umstrittenen Milliardenhilfen für Kohlereviere zu

Berlin macht offenbar den Weg frei für die von der Kohlekommission vorgeschlagenen Hilfen für den Strukturwandel in den Revieren: Nach Aussage von NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat die Bundesregierung die Vorschläge angenommen. Der Bund habe verbindlich zugesagt, "dass der Kommissionsbericht in allen seinen Teilen umgesetzt wird", sagte Laschet nach dem Besuch eines Braunkohle-Tagebaus in Hambach. "Das heißt: 40 Milliarden Euro Strukturhilfe für die betroffenen Reviere".

Aus der Bundesregierung war dazu zunächst keine Bestätigung zu erhalten. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Regierungschefs der Kohleländer Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg hatten sich am Donnerstagabend getroffen, um über die Empfehlungen der von der Regierung eingesetzten Kohlekommission zu beraten.

Die von der Regierung eingesetzte Kommission hatte nach langen Verhandlungen ein Konzept für einen Ausstieg aus der Kohle-Verstromung bis spätestens 2038 vorgelegt. Dieses sieht unter anderem 40 Milliarden Euro Strukturhilfen aus dem Staatshaushalt für den Strukturwandel vor.

15 Milliarden Euro in 20 Jahren für das Rheinische Revier

Laschet sagte nun: "Ich habe berichtet, dass wir gestern Abend bei der Bundeskanzlerin den Bericht der vier Kommissionsvorsitzenden entgegengenommen haben. Und dass es jetzt die verbindliche Zusage des Bundes gab, die es bis gestern nicht gab, dass der Kommissionsbericht in allen seinen Teilen umgesetzt wird." Er sagte weiter: "Das heißt: 40 Milliarden Euro Strukturhilfe für die betroffenen Reviere. Das heißt für Nordrhein-Westfalen, für das Rheinische Revier 15 Milliarden Euro in den nächsten 20 Jahren, die neue industrielle Arbeitsplätze schaffen sollen. Und das soll festgelegt werden durch ein Maßnahmengesetz für einen Staatsvertrag."

Bei dem Maßnahmengesetz geht es zum Beispiel um Investitionen in die Infrastruktur, Investitionsanreize für Unternehmen und die Ansiedlung von Bundesbehörden in den Kohleregionen. Vor allem in der Lausitz, im Mitteldeutschen sowie im Rheinischen Revier hängen noch Tausende Jobs an der Kohle.

Kritik an den Milliardenhilfen aus Politik und Wirtschaft

Teile des Wirtschaftsflügels der Unionsfraktion im Bundestag kritisierten die Milliardenhilfen jedoch: "Es drängt sich der Verdacht auf, dass hier volkswirtschaftlich teuer erkaufte, klimapolitische Symbolpolitik gemacht werden soll", sagte der wirtschaftspolitische Sprecher Joachim Pfeiffer (CDU) der Nachrichtenagentur dpa.

Der Vorschlag lasse viele zentrale Fragen offen, sagte CDU-Politiker Pfeiffer. "Das genaue Ausmaß der notwendigen Finanzierung für Strukturhilfen, Kompensations- und sonstige Maßnahmen ist ebenso unklar wie die Auswirkungen einer vorzeitigen Abschaltung der Kraftwerke auf die Sicherheit der Energieversorgung und auf die Strompreise."

Auch Wirtschaftsvertreter sind angesichts der finanziellen Belastungen infolge des geplanten Kohleausstiegs skeptisch. Industriepräsident Dieter Kempf sprach von einem schwierigen Ergebnis für den Standort Deutschland - "mit großen Risiken". Zugleich forderte er aber die Bundesregierung auf, das Konzept der Kohlekommission ohne Abstriche umzusetzen. "Ein Herauspicken von Einzelmaßnahmen bringt den Konsens in Gefahr", sagte Kempf den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.

Maßnahmengesetz bis Mai vorgesehen

Merkel hat ein solches Maßnahmengesetz bis zum Mai angekündigt. Die Länder wollten zudem ein Gesetz, um Planungen zu beschleunigen. "Beides werden wir in Angriff nehmen", sagte Merkel nach einer Konferenz mit den Regierungschefs der 16 Bundesländer in Berlin.

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) sagte dazu, das Gespräch im Kanzleramt sei "sehr gut verlaufen". Die Vorschläge der Kommission sollten durch Bund und Länder umgesetzt werden. Darin sollten die Summen festgelegt werden, die von der Kommission vorgeschlagen worden seien. Diese solle der Bund in seine mittelfristige Finanzplanung einarbeiten. Es solle wie von der Kommission vorgeschlagen einen Staatsvertrag des Bundes mit den vier betroffenen Ländern geben, der auch über Legislaturperioden hinweg Sicherheit gebe.

