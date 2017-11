Umfrage unter Mitarbeitern Miese Stimmung in der Bundesagentur für Arbeit

Dieses Thema stammt aus dem neuen SPIEGEL - erhältlich ab Donnerstagmorgen. Die neue Ausgabe des digitalen SPIEGEL können Sie diese Woche bereits am Mittwoch ab 16 Uhr herunterladen.

Was im neuen SPIEGEL steht, erfahren Sie in unserem kostenlosen Newsletter DIE LAGE, der sechsmal in der Woche erscheint - kompakt, analytisch, meinungsstark, geschrieben von der Chefredaktion oder den Leitern unseres Hauptstadtbüros in Berlin.