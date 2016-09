Bundesbank-Monatsbericht Niedrigzinsen nützen auch den Armen

Nach Einschätzung der Bundesbank hat die lockere Geldpolitik im Euroraum die wirtschaftliche Ungleichheit in der Gesellschaft nicht erhöht. Zwar habe die Geldpolitik anders als bislang angenommen "womöglich auch über den Konjunkturzyklus hinweg Verteilungswirkungen", heißt es im aktuellen Bundesbank-Monatsbericht. Diese seien aber verhältnismäßig schwach und bei einer herkömmlichen Geldpolitik führten Leitzinssenkungen eventuell sogar zu einem leichten Rückgang der Verteilungsungleichheit.

Dass die expansiven geldpolitischen Sondermaßnahmen der vergangenen Jahre die Ungleichheit insgesamt erhöht haben könnten, erscheine "zumindest sehr zweifelhaft", heißt es in dem Bericht. Es gebe "keine starken Anzeichen" für eine deutliche Umverteilung zwischen den Jahren 2010 und 2014. Dies könne ein Indiz dafür sein, dass die bis 2014 durchgeführten geldpolitischen Sondermaßnahmen im Euroraum keine starken Umverteilungswirkungen hatten.

Einige Kritiker werfen den Notenbankern vor, mit ihrer lockeren Geldpolitik die Ungleichheit zu vergrößern. Ein wesentliches Argument dafür ist, dass die Niedrigzinsen und die milliardenschweren Anleihekäufe der Europäischen Zentralbank (EZB) die Vermögenspreise - beispielsweise am Aktienmarkt - in die Höhe treiben und dadurch denjenigen besonders nützen, die viel besitzen.

Tatsächlich ist das billige Notenbank-Geld seit Jahren Schmierstoff für die Börsen. Der deutsche Leitindex Dax etwa legte seit November 2011 um mehr als 60 Prozent zu. Gleichzeitig heizen die niedrigen Zinsen die Preise an den Immobilienmärkten an, weil "Betongold" so gefragt ist wie lange nicht und Kredite von der Bank kaum noch etwas kosten. Vor allem wer Häuser, Wohnungen und Aktien besitzt, konnte also sein Nettovermögen - abzüglich von Schulden - in den vergangenen Jahren mehren.

Diese Sichtweise lasse aber andere wichtige Effekte außer Betracht, argumentieren die Ökonomen der Bundesbank. So habe die Geldpolitik unter anderem auch Auswirkungen auf die konjunkturelle Entwicklung sowie die Beschäftigung und damit auf die Einkommensverteilung. "Geldpolitische Maßnahmen, die das Arbeitslosigkeitsrisiko senken, haben daher ein großes Potential, Verteilungsungleichheit zu senken." Wer einen Job findet, weil es am Arbeitsmarkt besser läuft, kann sein Haushalteinkommen steigern und hat eher die Chance, auch langfristig Vermögen aufzubauen - so die These.