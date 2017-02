Sinkender Gewinn Bundesbank zahlt Schäuble nur 400 Millionen statt 2,5 Milliarden Euro

Die Bundesbank überweist wegen einer erhöhten Risikovorsorge einen deutlich schmaleren Gewinn an Finanzminister Wolfgang Schäuble. Sie erwirtschaftete im vergangenen Jahr einen Überschuss von nur noch einer Milliarde Euro, nachdem es 2015 noch 3,2 Milliarden Euro waren, wie die Bundesbank mitteilte. Geänderte Regeln für Pensionsrückstellungen führten dazu, dass nun nur 400 Millionen Euro in den Bundeshaushalt fließen. Die Regierung hatte allerdings in ihrem Etat einen Gewinn von 2,5 Milliarden Euro eingeplant, womit eine Lücke von 2,1 Milliarden Euro entsteht.

Die Bundesbank stockte im vergangenen Jahr ihre Wagnisrückstellung zur Risikovorsorge um kräftige 1,8 Milliarden Euro auf 15,4 Milliarden Euro auf. Der Hauptgrund sind Zinsänderungsrisiken im Zusammenhang mit den Wertpapieren, die die Bundesbank im Zuge des großen Anleihenkauf-Programms der Europäischen Zentralbank (EZB) erworben hat.

Wenn die Zinsen wieder steigen, sinken die Kurse der gekauften Anleihen. Selbst bei kleinen Zinsschritten könnte dies hohe Wertverluste auf den Anleihenbestand bedeuten. Diese Risiken berücksichtigte die Bundesbank im vergangenen Geschäftsjahr zu ersten Mal. Die Zinserträge stiegen 2016 hingegen auf 3,7 Milliarden Euro nach 3,3 Milliarden Euro vor Jahresfrist.

Das Bundesfinanzministerium teilte mit Blick auf die Zahlungen der Bundesbank mit, dass die Auswirkungen der Mindereinnahme in diesem Jahr derzeit noch nicht absehbar seien. Die Mindereinnahme beim Bundesbankgewinn entsprecht etwa 0,6 Prozent der gesamten in diesem Haushaltsjahr veranschlagten Einnahmen im Bundeshaushalt in Höhe von 329,1 Milliarden Euro. "Aus heutiger Sicht ist nicht erkennbar, dass der Haushalt wegen dieser Mindereinnahme insgesamt zum Ende des Jahres ins Defizit geraten könnte und entsprechende haushaltswirtschaftliche Maßnahmen erforderlich wären", betonte das Ministerium.