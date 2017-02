Aufregung in Bergisch-Gladbach Bundesfinanzhof entzieht Karnevalsparty Steuervorteil

Karneval ist nicht gleich Karneval - zumindest steuerlich. Der Bundesfinanzhof hat der populären "Nacht der Nächte" in Bergisch-Gladbach das für die Brauchtumspflege geltende Steuerprivileg entzogen. Anstelle von 7 Prozent Umsatzsteuer wird für die alljährliche Kostümparty der Regelsatz von 19 Prozent fällig, weil diese nicht traditionell genug ist. Das hat das höchste deutsche Finanzgericht in einem am Dienstag veröffentlichten Urteil entschieden.

Die "Nacht der Nächte" der Karnevalsgesellschaft Alt-Paffrath mit alljährlich mehr als 1000 Besuchern ist seit Langem ein gesellschaftliches Highlight in Bergisch-Gladbach - und hat nun als Steuerfall Rechtsgeschichte geschrieben.

Die Alt-Paffrather gingen durch alle juristischen Instanzen, um das Steuerprivileg zu behalten. Doch damit waren sie letztlich beim Bundesfinanzhof erfolglos: "Der Gesetzgeber hat nicht das Partymachen fördern wollen, sondern das traditionelle Brauchtum", sagte Richter Hans-Werner Heidner. Am grundsätzlichen Steuerprivileg rütteln die Finanzrichter nicht: "Dem Bundesfinanzhof ist klar, dass es sich beim rheinischen Karneval um ein hohes Kulturgut handelt", sagte Heidner.

Laut Urteil verdient eine Karnevalsparty den Steuervorteil nur, wenn sie durch "Elemente des Karnevals in seiner traditionellen Form" geprägt ist. Im konkreten Fall ging es um die "Nacht der Nächte" 2009. Damals waren unter anderem die Cheerleader des 1. FC Köln und ein Schlagersänger aufgetreten, die die Anforderungen des Fiskus an die Brauchtumspflege nicht erfüllten. Ein weiteres Argument der Richter: Es gibt auch Kostümpartys kommerzieller Veranstalter, mit denen die Karnevalsgesellschaft konkurriert - doch die kommerziellen Partys sind nicht steuerbegünstigt.

"Wir nehmen das mit Bedauern zur Kenntnis, aber natürlich werden wir uns der Juristerei beugen", sagte Rudolf Pick, Vorsitzender der Alt-Paffrather Karnevalsgesellschaft. "Wir haben versucht, den schmalen Grat zwischen der traditionellen Pflege des Brauchtums und einer zeitgemäßen Veranstaltung zu gehen."