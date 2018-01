Weltwirtschaftsforum Merkel spricht in Davos über Europa

Mehrere Staats- und Regierungschefs werden beim Weltwirtschaftsforum in Davos erwartet. Nun hat auch Bundeskanzlerin Angela Merkel ihr Kommen zugesagt. Sie werde am Mittwochnachmittag eine Rede vor dem Plenum halten, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert. An dem Tag liege der Fokus des jährlichen Treffens auf dem Thema Europa. Vorgesehen seien auch einige bilaterale Gespräche. Angaben zu möglichen Gesprächspartnern machte Seibert zunächst nicht. Merkel werde noch am selben Tag wieder abreisen.

Am Mittwoch werden auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sowieder italienische Ministerpräsident Paolo der italienische Ministerpräsident Paolo Gentiloni auf dem Weltwirtschaftsforum sprechen. Eröffnet wird es am Dienstag vom indischen Regierungschef Narendra Modi. Gelegenheit für ein Treffen mit US-Präsident Donald Trump gibt es für die Kanzlerin wohl nicht: Trump wird erst am Freitag, am letzten Tag des Forums, seine Rede halten.

An dem Treffen in Davos vom 23. bis 26. Januar wollen unter anderem auch die britische Premierministerin Theresa May, Kanadas Regierungschef Justin Trudeau sowie Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu teilnehmen. Auch 38 Chefs internationaler Organisationen wie die Direktorin des Internationalen Währungsfonds (IWF) Christine Lagarde und EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker werden erwartet, ebenso wie zahlreiche Chefs von Uno-Organisationen. Unter den insgesamt 3000 Gästen sind rund 1900 Unternehmenschefs.