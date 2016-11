Beschluss zum Städtebau Höher, dichter, lauter

In vielen deutschen Städten wird bezahlbarer Wohnraum knapp. Die Bundesregierung hatte sich deshalb bereits in ihrem Koalitionsvertrag vorgenommen, gutes und bezahlbares Wohnen zu fördern.

Nun hat die Bundesregierung am Mittwoch ein Paket von Änderungen in Verordnungen und im Baugesetzbuch beschlossen, um den Bau von Wohnungen voranzutreiben. Eingeführt wird die neue Baugebietskategorie "Urbane Gebiete". Die erlaubt den Städten und Gemeinden, künftig auch in städtischen Gebieten dichter und höher zu bauen. Auch Gewerbegebiete sollen für Wohnraum geöffnet werden. Erst kürzlich forderte Stararchitekt Daniel Libeskind im Interview mit SPIEGEL ONLINE Städte dazu auf, höher zu bauen, damit Innenstädte bezahlbar bleiben.

Die Bundesregierung setzt damit einen wichtigen Teil der "Wohnungsbauoffensive" um, die bereits im März vom Kabinett beschlossen wurde. Ziel des Plan ist, 350.000 neue Wohnungen pro Jahr fertigzustellen.

In den neuen "Urbanen Gebieten" sollen Stadtteile mit Wohnungen, kulturellen Einrichtungen, Gastronomie, Einzelhandel und anderen Gewerben nahe beieinander entstehen. Auch der Lärmschutz ist in solchen Lagen nicht ganz so streng geregelt wie bisher.

Miteinander von Wohnen und Arbeiten erleichtern

"Das neue urbane Gebiet soll das Miteinander von Wohnen und Arbeiten in den Innenstädten erleichtern und neue Möglichkeiten für den Wohnungsbau schaffen", sagt Bauministerin Barbara Hendricks (SPD).

Zudem sieht das Paket Änderungen im Umgang mit Ferienwohnungen vor: Gemeinden können nun einen sogenannten Genehmigungsvorbehalt gegen die Nutzung von Wohnraum als Ferienwohnung aussprechen. Damit soll verhindert werden, dass der Wohnungsmangel in attraktiven Städten verschärft wird, weil Eigentümer ihre Wohnungen nur vorübergehend als Ferienwohnung vermieten.

Die Kommunen begrüßten das Paket grundsätzlich. "Es ist gut, dass die Städte mit der Novelle mehr Spielraum für ihre Stadtplanung erhalten", sagte die Präsidentin des Deutschen Städtetags, Eva Lohse.