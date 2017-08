Urteil des Bundessozialgerichts Keine Ausnahme für EU-Firma bei Sozialabgaben in Deutschland

Firmen aus anderen EU-Staaten haben keinen Anspruch auf Ausnahmegenehmigungen, um sich die höheren Sozialabgaben in Deutschland für jahrelang dort eingesetzte Mitarbeiter zu sparen. Das hat das Bundessozialgericht klargestellt. Es wies damit die Klage eines polnischen Unternehmens gegen die Deutsche Verbindungsstelle Krankenversicherung - Ausland (DVKA) zurück.

Bei dem Rechtsstreit ging es um den Zeitraum 2005 und 2006. Damals hatte die Firma Arbeitnehmer in Deutschland beschäftigt. Die wesentlich höheren Beiträge zur deutschen Sozialversicherung wollte sie nicht rückwirkend zahlen und beantragte deshalb eine Ausnahmegenehmigung. Diese wurde ihr aber verwehrt.

Zu Recht, wie die obersten Sozialrichter entschieden. So rechtfertige unter anderem das Interesse, sich durch niedrigere Sozialabgaben einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen, nicht einen Anspruch auf eine Ausnahmevereinbarung.

Allerdings gilt das Urteil nur für die Vergangenheit. Schon seit dem 1. Mai 2010 besteht in der EU der Grundsatz, dass Arbeitnehmer in der Regel in dem Land sozialversichert sind, in dem sie beschäftigt sind. Schickt eine Firma einen Mitarbeiter in einen anderen EU-Staat, gelten die Rechtsvorschriften aus dem Ursprungsland weiter, wenn die Dauer des Arbeitseinsatzes 24 Monate nicht überschreitet.