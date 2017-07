Bundestagswahl Was heißt schon gerecht?

Einen Überblick finden Sie hier. Wo steht Deutschland: bei der Integration von Flüchtlingen, dem Umweltschutz, der sozialen Gerechtigkeit? Wir wollen es herausfinden - und berichten in sieben Themenwochen über Deutschland im Wahljahr 2017.

So simpel das Experiment, so aufschlussreich die Ergebnisse: Um den Gerechtigkeitssinn von insgesamt 866 Kindern zu untersuchen, teilten US-Forscher sie in Zweiergruppen auf. In manchen Fällen bekamen beide ein Bonbon, manchmal aber bekam ein Kind gleich vier Bonbons, das andere nur eins. Anschließend durfte eines der Kinder entscheiden, ob es bei dieser Aufteilung bleiben sollte oder ob es sie ablehnte - dann allerdings wurden die Bonbons weggeworfen und niemand bekam sie.

Nur sehr junge Kinder wollten die Aufteilung beibehalten, selbst wenn sie benachteiligt wurden. Je älter die Kinder aber waren, desto eher verwarfen sie die ungerechte Verteilung - viele von ihnen sogar dann, wenn sie selbst bevorzugt wurden. Dann lieber gar keine Bonbons für niemand.

Das Experiment macht deutlich, weshalb auch in diesem Wahljahr soziale Gerechtigkeit ein zentrales Thema ist, wie in fast jedem zuvor auch: Fairness ist ein grundlegendes Bedürfnis. "Die Menschen hungern nach Gerechtigkeit", stellt der US-Philosoph Michael Sandel fest. Wer diesen Hunger zu stillen verspricht, erhöht seine Chancen bei den Wählern erheblich.

Ein vieldeutiger Begriff

Das Thema ist aber zu wichtig für bloßes wahltaktisches Kalkül. Eine Gesellschaft, die als ungerecht empfunden wird, verliert den Zusammenhalt, und damit verlieren alle. So nachvollziehbar es ist, dass die Kinder die extrem ungleiche Verteilung verwarfen - im Grunde verweigerten sie damit eine Kooperation, die letztendlich auch dem Benachteiligten zugute gekommen wäre: Ein Bonbon ist immer noch besser als keins.

Eine Studie der Bertelsmann-Stiftung über den Zusammenhalt in 34 Ländern unterstreicht den Zusammenhang. Wo die Gesellschaft als ungerecht wahrgenommen wurde, mangelte es auch an Hilfsbereitschaft und Solidarität, wurden soziale Regeln und Gesetze nicht anerkannt, war das Vertrauen sowohl in Institutionen als auch Mitmenschen niedrig. Und der Wohlstand der gesamten Gesellschaft lag deutlich unter dem in Ländern mit einer als hoch empfundenen Gerechtigkeit.

Aber was heißt schon gerecht? Fast nie liegen die Dinge ja so eindeutig wie im Bonbon-Experiment, jedenfalls nicht in einer komplexen, arbeitsteiligen Gesellschaft mit mehr als 80 Millionen Menschen wie der deutschen. Wie vieldeutig, ja sogar widersprüchlich der Begriff der sozialen Gerechtigkeit aufgefasst wird, zeigt die Umfrage unter Spitzenleuten der wahrscheinlich im nächsten Bundestag vertretenen Parteien.

"Was ist sozial gerecht?" Peter Tauber

Generalsekretär, CDU



Sozial gerecht ist, wenn Leistung honoriert wird, wenn Schwache Unterstützung erfahren und wenn es einen fairen Interessenausgleich gibt - dafür steht die Soziale Marktwirtschaft. Jeder braucht die Freiräume, um das Beste aus seinem Leben zu machen; niemand wird zurückgelassen.



Leistungsbereitschaft und sozialer Ausgleich gehen Hand in Hand. Soziale Gerechtigkeit heißt: Vor dem Verteilen kommt das Erwirtschaften. Daher ist soziale Gerechtigkeit nur mit Innovation und Wettbewerbsfähigkeit möglich. Martin Schulz

Parteivorsitzender und Kanzlerkandidat, SPD



Gerecht ist: Gleiche Chancen für alle, deshalb kostenfreie Bildung von der Kita bis zur Uni.



Gerecht ist: Gute Arbeit zu guten Löhnen, gleiche Bezahlung für Männer und Frauen, faire Renten UND bezahlbare Beiträge.



Gerecht ist: Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen entlasten.



Gerecht ist: Die Menschen und ihre Würde in den Mittelpunkt des politischen Handelns zu stellen. Wer hart arbeitet, Kinder erzieht oder Angehörige pflegt, verdient den Respekt der Gesellschaft." Katja Kipping und Bernd Riexinger

Parteivorsitzende, Die Linke



Sozial gerecht ist, wenn niemand in Armut leben muss, kein Kind, keine Rentnerin, wenn alle sicher und frei von Existenzängsten leben können, wenn das eigene Leben planbar ist ohne Zukunftsängste, wenn die Mittelschichten besser gestellt sind, wenn Mieten bezahlbar sind und es mehr und besser bezahltes Personal in der Pflege, Gesundheit und Bildung gibt.



Sozial gerecht ist tariflich abgesicherte Arbeit, von der man leben kann und wenn nicht mehr Leiharbeit, Niedriglöhne, Werkverträge, Befristungen das Leben von Millionen bestimmen. Sozial gerecht sind ein gebührenfreier Zugang zu öffentlichen Gütern und entsprechende öffentliche Investitionen in Bildung, Erziehung und Gesundheit. Katrin Göring-Eckardt

Fraktionschefin und Spitzenkandidatin, Grüne



Sozial gerecht ist, was den sozialen Frieden bewahrt. Teilhabe- und Aufstiegschancen sind in Deutschland zusehends an Herkunft und Erbe geknüpft. Wenn Menschen mittleren Einkommens Probleme mit der Miete haben; wenn das Studium ein auskömmliches Leben oberhalb der Armutsgrenze nicht mehr garantiert und unser Konsum dazu beiträgt, dass sich Millionen Klimaflüchtlinge auf den Weg machen, steht für die Gesellschaft viel auf dem Spiel.



Deshalb jetzt: Armut und Ausgrenzung überwinden. Allen Menschen gesellschaftliche Teilhabe an Arbeit, Bildung und Chancen ermöglichen. Christian Lindner

Parteivorsitzender und Spitzenkandidat, FDP



Sozial gerecht ist, wenn Menschen einen fairen Zugang zu Bildung, Gesundheit und Arbeit haben. Wenn niemand bei Lebensrisiken im Stich gelassen wird, aber ansonsten Fleiß und Talent Unterschiede begründen dürfen. Alice Weidel

Spitzenkandidatin, AfD



Die Steuer- und Abgabenbelastung in Deutschland ist zu hoch. Es ist sozial ungerecht, wenn der Staat den Arbeitnehmern von jedem hart erarbeiteten Euro weniger als die Hälfte lässt. Der Steuerzahlergedenktag erinnert uns jährlich daran, wie Leistungsanreize durch zu viel Umverteilung gestört werden.



Sozial gerecht ist, wenn genug Netto vom Brutto am Ende des Monats übrig bleibt und am Ende des Erwerbslebens genug Rente zur Verfügung steht, um einen menschenwürdigen Lebensabend zu verbringen. CSU



SPIEGEL ONLINE hat die CSU vergeblich um eine Antwort von Parteichef Horst Seehofer oder Spitzenkandidat Joachim Herrmann gebeten.

Da will die Spitzenkandidatin der AfD die Steuern und Sozialbeiträge senken, da "sozial gerecht ist, wenn genug Netto vom Brutto am Ende des Monats übrigbleibt", während die Parteichefs der Linken höhere staatliche Investitionen fordern sowie besser bezahltes Personal in der Pflege und im Gesundheitswesen - was mit niedrigeren Steuern und Sozialbeiträgen schwierig werden dürfte. Das eine schließt das andere aus.

Wenn aber so ziemlich jede Forderung ebenso wie ihr Gegenteil mit dem Streben nach sozialer Gerechtigkeit begründet werden kann, sollte der Begriff dann nicht aus dem Wortschatz politischer Debatten gestrichen werden, weil er ohnehin keine Orientierung bieten kann?

Das Gegenteil ist der Fall. Drei bekannte Theoretiker der Gerechtigkeit in freien Gesellschaften, die US-Philosophen John Rawls und Michael Sandel sowie der indischstämmige US-Ökonom Amartya Sen, folgen zwar unterschiedlichen Denkschulen und legen ihren Konzepten daher jeweils unterschiedliche Prinzipien zugrunde.

In einem Punkt stimmen sie jedoch überein: Wie diese allgemeinen Regeln für Gerechtigkeit konkret angewendet werden, kann in einer sich ständig fortentwickelnden Gesellschaft nicht starr definiert, sondern muss ständig neu ausgehandelt werden. In einer Demokratie muss sich jeder daran gleichberechtigt beteiligen können, und seine Interessen müssen angemessen vertreten werden. Der demokratische Dauerstreit über Gerechtigkeit ist Bedingung für eine als gerecht empfundene Gesellschaft. Das kann im Übrigen zu verschiedenen Ergebnissen führen. Beim Bonbon-Experiment etwa tolerierten Kinder in Mexiko deutlich öfter eklatante Ungleichheit als kanadische oder US-amerikanische Kinder.

Abstiegsangst führt zur Abschottung

So betrachtet ist es eher ein gutes Zeichen, wenn die soziale Gerechtigkeit in Deutschland in jedem Wahlkampf aufs Neue ins Zentrum rückt - und nur natürlich, dass Parteien unterschiedlicher Ausrichtung unterschiedliche Auffassungen von ihr haben. Aber es muss beunruhigen, wenn dieser demokratische Dauerstreit nicht zum gewünschten Ergebnis führt.

Laut einer Allensbach-Umfrage hält weniger als jeder siebte der 30- bis 59-Jährigen Deutschland für gerecht. Tendenziell sehen die Befragten überdies den gesellschaftlichen Zusammenhalt eher schwinden und den allgemeinen Lebensstandard sinken. Und das, obwohl drei Viertel der Befragten ihre persönliche Situation als gut oder sehr gut bezeichnen und in den vergangenen Jahren auch mehr einen persönlichen Aufschwung erlebt haben als einen Abschwung - was im übrigen den statistischen Daten entspricht, die seit 2012 bei allen, selbst den Einkommensschwachen, eindeutig einen Anstieg der Kaufkraft verzeichnen.

Dieses Auseinanderklaffen eines gefühlten Niedergangs einerseits und der tatsächlichen Verbesserung andererseits kann für den demokratischen Streit über Gerechtigkeit gefährlich sein. "Eine Mittelschicht in Abstiegsangst schottet sich nach unten ab", warnt der frühere Caritas-Generalsekretär Georg Cremer. Dadurch gerate der gesellschaftliche Konsens für den Sozialstaat, für die Unterstützung Schwächerer in Gefahr.

Zudem liegt es nahe, dass die Politik auf irrationale Abstiegsängste der Mittelschicht als mit Abstand größten Wählergruppe reagiert und Vorhaben umsetzt, die vor allem ihr zugute kommt, aber nicht den Schwächeren. Im Ergebnis nimmt dadurch aber die statistisch gemessene Ungleichheit zu, worauf wiederum die wahrgenommene Ungerechtigkeit und die Angst vor einem Abstieg steigen. Ein Teufelskreis.

Nicht eine, sondern viele Gerechtigkeiten

Cremer, der 17 Jahre lang an der Spitze eines der größten Wohlfahrtsverbände Deutschlands die Sozialpolitik begleitete, fordert daher: "Wir müssen anders über Gerechtigkeit sprechen als bisher", faktenbasiert, nüchtern und konkreter.

So gibt es eigentlich nicht eine, sondern verschiedene Gerechtigkeiten: Bei Bürgerrechten wie dem Wahlrecht oder vor Gericht gilt strikt das Prinzip der Gleichheit. Bei den Einkommen fordern wir Leistungsgerechtigkeit und akzeptieren dann auch Ungleichheit - jedoch nur, wenn gleichzeitig Chancengerechtigkeit herrscht.

Ergeben sich aus der Ungleichheit der Einkommen aber zu große Unterschiede, sollen diese durch Umverteilung eingedämmt werden, um Verteilungsgerechtigkeit zu erreichen. Gerade das Verhältnis zwischen Leistungs- und Verteilungsgerechtigkeit muss austariert werden. Das bedarf der demokratischen Aushandlung - und tatsächlich steht es meist im Mittelpunkt des politischen Streits.

AFP Betriebsversammlung bei Volkswagen in Wolfsburg: Politik für die Mittelschicht

Es würde schon helfen, so Cremer, wenn in der Debatte jeweils benannt würde, auf welches Konzept von Gerechtigkeit man sich gerade bezieht - und welchem man unter Umständen dadurch geringere Bedeutung beimisst. Durch diese analytische Klarheit würde deutlicher, dass manche Entscheidungen zwar eine Gerechtigkeit stärken, eine andere aber unweigerlich schwächen. Denn wenn jede Schwächung einer einzelnen Gerechtigkeit dazu führt, dass die Menschen die soziale Gerechtigkeit insgesamt geschwächt sehen, kann diese gefühlt nur immer weiter abnehmen.

Ein konkretes Beispiel: Kaum jemand, der die Bedingungen und die Bezahlung in der Altenpflege kennt, würde bestreiten, dass sich beides dringend verbessern müsste. Gleichzeitig hat kaum ein Arbeitnehmer beim Blick auf seine Gehaltsabrechnung das Gefühl, zu wenig Steuern und Abgaben zu bezahlen. Nun handelt es sich bei der Altenpflege um ein weitgehend staatlich gedeckeltes System. Der Gesetzgeber bestimmt die Höhe der Pflegesätze, die wiederum aus der Pflegeversicherung bezahlt werden. Nach der Einführung 1995 wurden diese Pflegesätze 13 Jahre lang trotz der stetigen Inflation gar nicht angehoben, danach nur sehr schwach - was zu einem enormen Kostendruck in den Pflegeheimen führt und damit zu den Bedingungen und der Bezahlung für die Pflegekräfte.

Die Politik steckt in einem Dilemma. Sie könnte die eklatant verletzte Leistungsgerechtigkeit bei den Pflegekräften erhöhen - dann muss sie aber die Beiträge zur Pflegeversicherung anheben, was viele Arbeitnehmer wiederum als übertriebene Verteilungsgerechtigkeit wahrnehmen. Dieser Zielkonflikt kann nicht aufgelöst, aber er kann erklärt werden. Vielleicht halten es dann mehr Arbeitnehmer für durchaus gerecht, wenn ihre Abgaben steigen. Und wer das nicht will, versteht vielleicht, dass er sich dann besser nicht über die ungerechte Bezahlung von Pflegekräften aufregen sollte.

Ein gemeinsamer Nenner

So ähnlich ist es mit vielen Forderungen im aktuellen Wahlkampf: ein stabiles oder höheres Rentenniveau, Steuersenkungen für die gesamte Mittelschicht, die Erhöhung der Mütterrente. All das wird mit der sozialen Gerechtigkeit begründet. Das ist absolut legitim, jede einzelne dieser Forderung kann durchaus einer der Gerechtigkeiten dienen. Zur ganzen Wahrheit gehört aber auch, die enormen Kosten zu benennen - und die Tatsache, dass die ohnehin Starken stärker profitieren als die Schwachen. Deshalb würde jede dieser Maßnahmen die statistisch gemessene Ungleichheit in Deutschland erhöhen. Sind sie dann in einem umfassenden Sinne sozial gerecht? Vielen Wählern fiele eine Antwort darauf leichter, würde die Debatte ausgewogener geführt.

DPA Pausenhof in Hamburg-Wilhelmsburg: Potenziale entfalten

Zugegeben, gerade im Wahlkampf ist das schwierig. Die Parteien befinden sich im harten Wettbewerb um Stimmen. Auf ein Ziel sollten sie sich jedoch einigen können, Georg Cremer nennt es Befähigungsgerechtigkeit: Jedes Mitglied der Gesellschaft sollte seine Potenziale entfalten können und nicht durch Umstände daran gehindert werden, die es selbst nicht beseitigen kann. Das bedeutet mehr als bloße Chancengerechtigkeit.

Es ist ein Missstand, dass Kinder aus relativ armen Familien in der Schule im Schnitt signifikant schlechtere Leistungen erbringen als Kinder aus der oberen Mittelschicht, die im Elternhaus bessere Kompetenzen entwickeln konnten. Ebenso ungerecht ist es, jenen Langzeitarbeitslosen mit einem ganzen Bündel schwerer Probleme und ohne Chance auf einen regulären Job keinerlei Möglichkeit zu einer sinngebenden Beschäftigung zu eröffnen, in der sie ihre Fähigkeiten anwenden und durch die sie an der Gesellschaft teilhaben könnten.

Wie Befähigungsgerechtigkeit konkret angestrebt werden kann, bietet immer noch genug Raum für demokratischen Streit. Die Politik jedoch konsequent auf dieses Ziel auszurichten, könnte für die Parteien zum gemeinsamen Nenner werden. Es wäre nicht einmal der kleinste.

Buchempfehlungen:

Stefan Bach: "Unsere Steuern". Wer zahlt? Wie viel? Wofür? Westend Verlag; 256 Seiten; 18 Euro

Georg Cremer: "Armut in Deutschland". Wer ist arm? Was läuft schief? Wie können wir handeln? Verlag C.H. Beck; 271 Seiten; 16,95 Euro

John Rawls: "Eine Theorie der Gerechtigkeit". Suhrkamp Verlag; 688 Seiten; 23 EuroJohn Rawls: "Politischer Liberalismus". Suhrkamp Verlag; 540 Seiten; 22 Euro

Michael Sandel: "Gerechtigkeit". Wie wir das richtige tun; Ullstein Verlag; 416 Seiten; Taschenbuch 10,99 Euro; Hardcover 21,99 Euro

Amartya Sen: "Die Idee der Gerechtigkeit". dtv Verlagsgesellschaft; 496 Seiten; Taschenbuch 13,90 Euro; Hardcover 29,95 Euro